جهات التحقيق تستمع لأقوال المصابين في حادث تصادم بمصر الجديدة

أرسلت جهات التحقيق مندوبين لسماع أقوال المصابين، ممن تسمح حالته الصحية، إثر حادث وقع مساء أمس بشارع الحجاز التابع لدائرة قسم مصر الجديدة، تسبب في إصابة شخصين جرى نقلهما للمستشفى على الفور، كما أمرت بعمل تحليل للمواد المخدرة لبيان تعاطي أحد الطرفين للمواد المخدرة من عدمه وقت وقوع الحادث.

تعود الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير بشارع الحجاز منطقة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة مصر الجديدة مصحوبة بسيارتي إسعاف لاحتمال وجود مصابين، وبالانتقال والمعاينة، تبين اصطدام ميني باص بسيارة ملاكي نتج عنها إصابة شخصين.

المرور ترفع آثار الحادث

ودفعت الإدارة العامة للمرور في القاهرة بالأوناش وفرقة من رجال المرور تمكنوا من رفع آثار الحطام الناتج عن الحادث وجرت إزالة آثاره، وتمكنوا من إعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى.

النيابة تأمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة

وتم تحرير محضر بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من محيط الحادث تمهيدًا لتفريغها والوقوف على ملابسات الحادث، كما كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بسرعة عمل التحريات اللازمة حيال الحادث للوقوف على أسبابه، واستدعت عددا من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث، وتتابع النيابة العامة سير مجرى التحقيقات في الواقعة.