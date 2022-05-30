مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم بسوهاج

حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز أخميم بمحافظة سوهاج أودى بحياة شخص، وأصيب آخر وقد تم نقل الاثنين لمستشفى سوهاج الجامعي.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا من مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، يفيد بانقلاب سيارة ومتوفى ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية.

الانتقال إلى موقع الحادث والمعاينة

وبالانتقال لموقع الحادث والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة المدعو «ياسر ج م ع» 41 عاما سائق، ويقيم دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج قد اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

مصرع وإصابة شخصين بحادث التصادم

ونتج عن الحادث وفاة المدعو «عطا م م ع» 50 عاما عامل، ويقيم بذات الناحية بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج وهو من مستقلي السيارة وكذلك إصابة قائد السيارة باشتباه كسر بالقدم اليسري وكدمات متفرقة بالجسم وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وقد تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

نفي الشبهة الجنائية وتحرير محضر بالواقعة

وبسؤال المصاب أفاد بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية وقد تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.