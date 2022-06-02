أوائل الشهادة الإعدادية 2022 بالقاهرة.. جمعهم التفوق ويفرقهم الطموح

الخبر لم يكن متوقعا، رغم الاجتهاد والمذاكرة والحرص على تنظيم الوقت، فأجواء الامتحانات مختلفة في طبيعتها فغالباً ما يشوبها نوعاً من التوتر أو القلق وفي بعض الأحيان الاكتئاب، إلا أنهم تلقوا حصولهم على المركز الأول على مستوى محافظة القاهرة في امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2021-2022 ب«زغاريد وأفراح» لا حديث يعلوها أو صوت، فالتعب والسهر تكلل بالنجاح والتفوق أيضاً.

طلاب حاصلون على 280من 280

«الوطن» حاورت عددا من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الذين حصلوا على المركز الأول بمجموع 280 من 280 في الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وعبروا عن سعادتهم البالغة وأمنياتهم المستقبلية، فضلاً عن قدوتهم في الحياة.

أثناء تصفح أحد أقاربه موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجد اسمه ضمن أوائل محافظة القاهرة في الشهادة الإعدادية الأمر الذي لم يكن متوقعاً بالنسبة له، فيقول يوسف رجاء، الحاصل على مجموع 100% في الشهادة الإعدادية من مدرسة أجيال التابعة لإدارة المرج التعليمية: «صحيح كنت متفائل وعندي أمل في ربنا بس مجاش في دماغي إني أكون الأول على مستوى المحافظة».

يوسف: بحب الرياضة جداً والبرمجيات

تتراوح عدد الساعات التي يقضيها الطالب يوسف في المذاكرة ما بين أربع لخمس ساعات يومياً يعقبها تصميم ألعاب وتعلم برمجيات فأمنيته المستقبلية أن يكون مهندس برمجيات: «بحب الرياضة جداً والبرمجيات ونفسي أكون مهندس».

اسراء: عيطت لما سمعت الخبر

لم تختلف ساعات المذاكرة كثيراً بالنسبة للطالبة إسراء محمد والتي حصلت أيضاً على مجموع 100% في الشهادة الإعدادية: «عيطت لما سمعت الخبر مكنتش مصدقة نفسي»، موضحة أن السبب الرئيسي في نجاحها وتفوقها هو تنظيم الوقت.

تمكنت الطالبة إسراء محمد من حفظ القرآن الكريم بحسب ما روته ل«الوطن»، والحصول على مجموعة من الكورسات في اللغة الإنجليزية: «بجانب المذاكرة كنت بهتم باللغة».

الدكتور مجدي يعقوب، قدوة إسراء في حياتهما العلمية والعملية فتقول: «نفسي أطلع دكتورة زي مجدي يعقوب وأساعد الناس وأخفف عنهم»، لافتةً إلى أن المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم مكنتها من تحقيق تفوق ملحوظ في الشهادة الإعدادية.

مارينا: هدفي خدمة الناس وقدوتي مجدي يعقوب

تمنت الطالبة مارينا بيتر، الحاصلة على مجموع 280 من 280 في الشهادة الإعدادية، أن تصبح طبيبة، موضحة أن هدفها خدمة الناس وقدوتنا الدكتور مجدي يعقوب.

تضيف «مارينا» لـ«الوطن»: «كنت بذاكر حوالي 6 ساعات في اليوم وبحب قراءة الكتب الأجنبية عشان اللغة»، موجهة نصيحتها للطلاب بضرورة تنظيم الوقت بشكل جيد لأن أساس النجاح.