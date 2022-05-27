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«تعليم شمال سيناء»: الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بحضور أولياء الأمور

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حسين ابراهيم
02:55 م | الجمعة 27 مايو 2022
محافظة شمال سيناء - أرشيفية

محافظة شمال سيناء - أرشيفية

أنهت لجنة الكنترول والمتابعة بمديرية التربية والتعليم في شمال سيناء، أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة كبيرة، وذلك استعدادا لظهور النتيجة خلال الأسبوع القادم.

نتيجة الشهادة الإعدادية في شمال سيناء

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022 بإدارات المحافظة الستة، وجاري مراجعة النتيجة في الكنترول الرئيسي للمديرية.

وأضاف «حمزة» في بيان له، أنه تم الانتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022، وجاري المراجعات النهائية والتحقق من القواعد والتدقيق في أسماء الأوائل، حتى لا يكون هناك أخطاء قبل العرض على لجنة الكشف.

توقيع محافظ شمال سيناء على النتيجة النهائية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عرض النتيجة النهائية على اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بديوان عام المحافظة، للتوقيع النهائي عليها، في مؤتمر صحفي، ويتم بعدها توزيع النتيجة على مدراء الإدارات التعليمية بالمحافظة والمدارس، وكذلك سيتم نشرها على موقع مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.

تكريم أوائل الشهادة الإعدادية في شمال سيناء

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه سيتم تكريم العشرة الأوائل على المحافظة في الشهادة الإعدادية، وتسليمهم شهادات تقدير بحضور أولياء الأمور، ورؤساء المديريات والأقسام، ووكيل الوزارة ومحافظ شمال سيناء، وذلك بعد ظهور النتيجة بيومين.

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