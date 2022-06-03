قرض 1.5 مليون جنيه من البنك الأهلي.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

يتيح البنك الأهلي لموظفي قطاعي الأعمال العام والعام وجميع الهيئات الحكومية الحصول على قرض شخصي دون ضمان تحويل الراتب، وتصل قيمته إلى 200 ألف جنيه والسداد على 4 سنوات، فيما تصل قيمة التمويل إلى 500 ألف جنيه بنفس فترة السداد لموظفي شركات البترول والبتروكيماويات التابعة للهيئة.

احصل على قرض من البنك الأهلي المصري تصل قيمته لـ1,5 مليون جنيه

وبالنسبة لموظفي الشركات العملاقة متعددة الجنسيات والشركات القابضة والمساهمة المدرجة بـ البنك الأهلي المصري، فبحسب الموقع الرسمي للبنك، تصل قيمة التمويل إلى 750 ألف جنيه والسداد على 5 سنوات.

أما موظفي البنوك العاملة في مصر، فيمكنهم الحصول على قرض شخصي دون تحويل الراتب من البنك الأهلي تصل قيمته إلى 1,5 مليون جنيه، مع التمتع بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات.

مميزات وشروط القرض الشخصي من البنك الأهلي

- تأمين على الحياة والعجز الكلي، مجانا.

- خطاب معتمد من جهة العمل موضحًا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.

- فاتورة كهرباء حديثة لم يمض على تاريخها 3 شهور بحد أقصى، وبقيمة 25 جنيهًا بحد أدنى.

- لا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا، وألا يزيد عن 60 عام بنهاية التمويل.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وللعاملين بالبنوك شرط أن يكون مثبت بها الوظيفة.

- كشف حساب بنكي، فيما عدا موظفي الهيئات الحكومية، مع شرط إصداره عن آخر 6 أشهر لموظفي البنوك.

رسوم القرض الشخصي للموظفين بدون ضمان المرتب

وبعد رفع أسعار الفائدة، وتعديل البنوك لتكاليف التمويل الجديدة، يستعرض التقرير التالي الرسوم الإدارية ومصروفات القرض الشخصي من البنك الأهلي بدون ضمان المرتب؛ كالتالي:

- مصروفات إدارية 2% من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدماً، بحد أدنى 250 جنيهًا.

- عمولة السداد المعجل للتمويل تصل إلى 5% من المبلغ المدفوع في حالة السداد النقـدي، و10% في حالة السداد بوسائل الدفع الأخرى.

وفي حالة كان الشخص الذي يحصل على القرض الشخصي موظفًا بأحد البنوك، فتصل قيمة المصاريف الإدارية إلى 2% من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 250 جنيهًا في حالة سداد التمويل على 7 سنوات، و3% بحد أدنى 250 جنيهًا في حالة سداد التمويل لفترة أكثر من 7 سنوات.