هنيدي ومحمد محمود يؤديان مناسك العمرة: في حضرة الحبيب (صورة)

أدى الفنان محمد هنيدي، مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، بصحبة الفنان محمد محمود، ونشر الأخير صورة تجمعهما سويًا داخل المسجد النبوي، معلقًا عليها بقوله: «أنا وحبيبي النجم الجميل محمد هنيدي في حضرة الحبيب المصطفى».

يعرضان مسرحية سلام مربع في موسم جدة

وتفاعل عدد كبير من جمهوره ومتابعيه مع الصورة، مطالبين إياه بضرورة الدعاء لهم، وسعادتهم لقيامه بأداء العمرة، من بينهم السيناريست عبدالرحيم كمال، وعمر نجل الفنان طلعت زكريا، وهند عاكف.

أبطال المسرحية

ويتواجد محمد هنيدي، ومحمد محمود، في السعودية، لعرض مسرحية سلام مربع، ضمن فعاليات موسم جدة، ويشاركهما البطولة أيتن عامر، محمد ثروت، إيمان السيد، ميرنا نور الدين، ريهان الشنواني، غادة طلعت، إبراهيم طلبة، كلمات الأغاني لـ أيمن بهجت قمر، ألحان عمرو مصطفى، تأليف وإخراج خالد جلال.

وتدور أحداث مسرحية سلام مربع، حول المطرب الشعبي سيد ويقوم بدوره محمد هنيدي، الذي يسعى لكسب الأموال من أجل الارتباط بحبيبته، وتدور الأحداث في إطار من المفارقات الكوميدية، وسبق وتم عرض المسرحية ضمن موسم الرياض، وحققت وقتها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وتعاون الفنان محمد محمود، مع محمد هنيدي، في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها فيلم أمير البحار عام 2008، وقدم خلالها الأول شخصية ممس الحرامي، وحقق بسببها نجاحًا كبيرًا، الفيلم من إخراج وائل إحسان، تأليف يوسف معاطي، بطولة شيري عادل، ياسر جلال، هناء الشوربجي، لطفي لبيب، غسان مطر، ضياء الميرغني، حسام داغر، أمينة، طارق الإبياري.

كما قدما سويًا مسلسل أرض النفاق عام 2018، وجسّد محمد محمود شخصية عبدالمنعم الكسكسي والد محمد هنيدي، وشاركهما البطولة دلال عبدالعزيز، هنا شيحة، سلوى محمد علي، محمود حافظ، للأديب يوسف السباعي، سيناريو وحوار أحمد عبدالله، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو العدل.