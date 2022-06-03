الأمريكيون يدخرون تريليوني دولار خلال أزمة جائحة كورونا

كشف الرئيس التنفيذي لأكبر بنك أمريكي، أن حجم مدخرات الأمريكيين بلغت نحو تريليوني دولار خلال فترة وباء كورونا، والتي ساهمت في دعم الاقتصاد حتى مع اشتداد التضخم.

و قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase، في مؤتمر للمستثمرين يوم الأربعاء، إنه يتعين على المستهلكين في الولايات المتحدة الحفاظ على أنماط إنفاق صحية للأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

التحفيز المالي لا يزال في متناول المستهلكين

ولا تزال فحوصات التحفيز تحدث فرقًا، وقال ديمون إن هذا التحفيز المالي لا يزال في متناول المستهلكين، وإنهم ينفقونها، موضحًا: إنهم ينفقون بمستويات قوية للغاية، لكنه أقر بأن ذلك قد لا يكون كافيا لإبقاء «الإعصار» الاقتصادي في مأزق حيث يسحب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الدعم وتستمر الحرب في أوكرانيا.

وقال «ديمون» إنه ليس من الواضح ما إذا كان الإعصار سيكون «عاصفة صغيرة أم عاصفة ساندي، وكانت أكوام المدخرات هي السلاح السري للتعافي من الجائحة، وبلغ معدل المدخرات الشخصية في الولايات المتحدة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 33.8% في أبريل 2020، أي أربعة أضعاف مقارنة بشهر فبراير 2020»

قلق من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود

أدى إغلاق Covid-19 إلى الحد بشكل كبير من خيارات الإنفاق للأمريكيين، بينما شدد الأشخاص الذين يخشون فقدان وظائفهم قيودهم المالية، وعندما أعيد فتح الاقتصاد، غذى ذلك طفرة الإنفاق.

وحتى مع انخفاض ثقة المستهلك، مع قلق الناس من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، استمرت الأسر إلى حد كبير في التخلص من محافظها، وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في أبريل بنسبة 0.9٪ عن الشهر السابق وكانت بنسبة 8.2٪ أعلى من أبريل 2021 وفقًا لوزارة التجارة.

لكن هذا الجبل من المدخرات بدأ ينخفض ​​مع ارتفاع الفواتير، و انخفضت معدلات المدخرات الشخصية كنسبة مئوية من الدخل المتاح إلى 4.4٪ في أبريل 2022، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2008.

ارتفاع معدلات التضخم والأجور

كما يؤدي التضخم المرتفع إلى تآكل قيمة هذه المدخرات، لأن الدولار لا يشتري بقدر ما كان عليه من قبل، وقال بيتر بوكفار ، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة بليكلي الاستشارية، هذه المجموعة الكبيرة من المدخرات التي يشير إليها الكثيرون يتم التهامها بسبب ارتفاع معدلات التضخم والأجور التي لا تواكبها.

وتتحول الأسر إلى الائتمان للمساعدة في تعويض التكاليف المرتفعة، ووجد بنك أوف أمريكا أن الإنفاق ببطاقات الائتمان في أبريل ارتفع بنسبة 22% على أساس سنوي، ولكن مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، قد يبدأ الاقتراض في الظهور كعرض ينطوي على مخاطر أكبر.