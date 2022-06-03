الاستعلام إلكترونيًا عن فاتورة الكهرباء في سوهاج.. الخطوات والبيانات المطلوبة

فاتورة الكهرباء من أهم الالتزامات الشهرية لدى المواطنين، إذ يحدد الاستهلاك الشهري للأسرة من الكهرباء والشريحة التي تقع داخلها الأسرة حجم الإنفاق على هذا الاستهلاك، ما يؤثر على ميزانية الأسرة واحتياجاتها خلال الشهر، ويختلف سعر المحاسبة لكل شريحة عن الأخرى وفقا لاستخدام، فضلا عن الشرائح التجارية، ومن البينات المهمة لمعرفة استهلاك الفاتورة اسم المستهلك والعنوان تفصيليا وكذلك القطاع الذى يتبع له المستهلك وفقا لتوزيع شركة مصر لتوزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الذي يحدد وفقا للنطاق الجغرافي للمحافظة، حتى لا يحدث أي التباس مع مستهلك آخر.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيا

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظة سوهاج عن طريق زيارة فرع شركة الكهرباء بمقرها الرئيسي بشارع الجمهورية بجوار توكيل شركة فودافون بمركز ومدينة سوهاج أو من خلال أفرع شركة الكهرباء بمراكز محافظة سوهاج المختلفة أو من خلال الطريقة الإلكترونية والتي تعمل على توفيرا لوقت ومجهود المواطنين وتماشيا مع ميكنة الخدمات الحكومية، فقد وفرت شركة الكهرباء رابطا للاستعلام من خلاله عن فاتورة الكهرباء عبر النقر عليه من هنا واختيار اسم المحافظة واسم القطاع واسم صاحب العداد الكهربائي لتظهر محتويات الفاتورة.

إنشاء حساب على موقع شركة الكهرباء

ويمكن أيضا إنشاء حساب لكل مستخدم على موقع شركة الكهرباء لمتابعة الفاتورة والاستهلاك وذلك بإنشاء اسم مرور ورقم سري لكل مستخدم ويتم إنشاء الحساب من خلال النقر على الرابط التالي هنا وإتباع الخطوات.

كيفية سداد فاتورة الكهرباء

ويتم سداد فاتورة الكهرباء بمحافظة سوهاج عن طريق السداد المباشر فى فرع الشركة الرئيسى بشارع الجمهورية بجوار توكيل فودافون بمركز ومدينة سوهاج، أو بمقر شركة الكهرباء بمراكز محافظة سوهاج المختلفة، أو عن طريق مندوبي تحصيل فاتورة الكهرباء بمحافظة سوهاج الذين يجوبوا قرى محافظة سوهاج المختلفة لتحصيل فاتورة الكهرباء.