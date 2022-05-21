راتب ثابت والخبرة ليست شرطا..فرص عمل بشركة إنترنت في الجيزة

كشفت محافظة الجيزة عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن توافر فرص عمل للشباب من الجنسين من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة.

نوعية الوظائف المطلوبة للشباب للعمل بشركات الانترنت

وأعلنت محافظة الجيزة عبر «فيسبوك» أن الوظائف المطلوبة للشباب للعمل بشركات الانترنت «كونكت للتدريب والتأهيل» في قسمى «الدعم الفني وخدمة العملاء».

شروط التقدم للوظائف بشركة الانترنت

وحددت محافظة الجيزة شروط ومميزات لابد من توافرها للشباب المتقدمين للعمل بشركات «كونكت للتدريب والتأهيل» كالتالي:

- طبيعه العمل حل مشاكل الانترنت المنزلي مع العملاء

- 8 ساعات عمل +45 دقيقة بريك

- 5 ايام عملعمل + 2 يوم اجازة

- 21 يوم اجازة سنوية مدفوعه الاجر

- لايشترط الخبرة السابقة في مجال العمل

- مكان العمل: مدينة نصر - وامكانية العمل من المنزل بعد رابع شهر عمل بالشركة

- تأمينات صحية واجتماعية وترقيات وتدرج وظيفي

- راتب ثابت بدون تارجت 3 الاف و570 جنيها

- خريجين مؤهلات عليا ومعاهد 4 سنوات

- حد أقصي للسن 32 سنة

- يتم التدريب والتأهيل للعمل في حاله عدم الخبرة السابقة

مكان ومواعيد التقدم للوظائف

وطالبت محافظة الجيزة عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الراغبين التقدم للوظائف المطلوبة للشباب للعمل بشركات الانترنت «كونكت للتدريب والتأهيل» التوجة الي مقر جهاز رعاية الشباب والرياضة بالعنوان التالي " 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوي- بالدور الثاني.. ت 35711198 - 35720825" من الساعه العاشرة صباحا حتي الساعه الثانية ظهرا.