مستشار الرئيس: جدري القرود ليس في نفس الصورة الوبائية لفيروس كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ خوف الناس من الأمراض زاد بعد جائحة كورونا، وذلك خلال تعليقه على ظهور فيروس جدري القرود، مستطردًا: «الناس معها حق، وإذا كان الخوف يقينا من بعض المشكلات أو طرق العدوى أو المضاعفات فإنه سيكون أمرا جيدا، ولكن جدري القرود ليس في نفس الصورة الوبائية لكورونا».

وأضاف تاج الدين، خلال تصريحات تلفزيونية، أنّه لم يجر رصد أي حالة من حالات الإصابة بجدري القرود، لافتًا إلى أنه منتشر في عدة دول وقارات، وتزداد الحالات ببطء شديد جدا وأرقام أحادية، لافتًا إلى أن بريطانيا أكثر البلدان التي جرى تسجيل الإصابات فيها.

الجدري مرض قديم

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الجدري مرض قديم انتهى من العالم في عام 1980 بحملات مكثفة من التطعيمات واللقاحات ولم يعد موجودا بين البشر في العالم كله، لافتًا إلى أن الجدري منتشر في أنواع أخرى من الحيوانات، وقد يكون منتشرا في بعض الطيور ببعض البلدان الأفريقية.

الجدري الآن ينتقل عن طريق القردة وبعض الحيوانات الأخرى

وواصل الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الجدري الآن ينتقل عن طريق القردة وبعض الحيوانات الأخرى، وإذا وقف طائر على قرد مصاب أو حيوان أخر مصاب قد يكون يُصاب وينقل العدوى إلى البشر، لكن هذا المرض ليس في خطورة الجدري أو شدته أو صورته الوبائية.