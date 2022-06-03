اعرف الشروط والأماكن والأوراق المطلوبة لمدرسة الذهب بعد الإعدادية 2022

عقب ظهور نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بدأ عدد كبير من أولياء الأمور البحث عن بدائل الثانوية العامة 2022 لأبنائهم، فمن أبرزها مدرسة الذهب بعد الإعدادية لعام 2022، التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاشتراك مع إيجيبت جولد، وتوسعت الوزارة في إنشاء العديد من هذه النوعية من المدارس.

أماكن مدرسة الذهب بعد الإعدادية 2022

وتعد مدرسة الذهب التطبيقية إيجيبت جولد واحدة من أقوى المدارس البديلة المتميزة للثانوية العامة، فمجموع الالتحاق بها أقل من الثانوية العامة، علاوة على ذلك أنها تدرب وتؤهل الطلاب لمواكبة سوق العمل لتجعلهم على مستوى عالٍ من المهارة في مجال صناعة الحلي والمجهورات الذهبية على المستوى المحلي والدولي أيضًا، وتختص بسكان القاهرة والجيزة والقليوبية.

شروط مدرسة الذهب بعد الإعدادية 2022

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- تقبل المدرسة المتقدمين من الجنسين الذكور والإناث.

- لا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 18 عاما في أول شهر أكتوبر للعام الجاري 2022.

- اجتياز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقدها المدرسة.

- لا بد أن يكون الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة لائقا طبيا.

- أن يكون الطالب المتقدم من سكان محافظات القاهرة الكبرى وهي «القاهرة، الجيزة، والقليوبية».

الأوراق المطلوبة لمدرسة الذهب بعد الإعدادية 2022

- 4 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم.

- بيان نجاح في الشهادة الإعدادية مفصل بالدرجات، موجه باسم مدرسة الذهب «ايجيبت جولد».

- صورة من استمارة شهادة نجاح الإعدادية.

- صورة من شهادة الميلاد الحديثة الثلاثية ذات الطبعة المائية.

- شهادة طبية موثقة من التأمين الصحي، توفي بأن الطالب المتقدم لائق طبيًا.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

- نموذج طلب التحاق بالمدرسة.