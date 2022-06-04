درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 4-6-2022 على مصر

أكدت الأرصاد الجوية، وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الغربية، وشمال الصعيد ومدن القناة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما أشارت «الأرصاد» في بيان صادر عنها، إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة ما بين 4 و6 درجات على محافظات جنوب البلاد، إذ يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، فى حين يسود طقس حار على السواحل الشرقية والغربية والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق 4 يونيو 2022، من المتوقع أن تسجل 31 درجة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتسجل 37 درجة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتستقر عند 35 درجة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتستقر أيضًا لليوم التالي على 30 درجة على السواحل الشمالية الغربية، فى حين تسجل 38 درجة على محافظات شمال الصعيد، و42 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

وأكدت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة الصغرى ستشهد انخفاضًا بنحو 15 درجة مع بداية ساعات المساء، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، والقاهرة الكبرى، فى حين يسود طقس لطيف على محافظات جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 4-6-2022

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق 4 يونيو في مصر على النحو التالي:

القاهرة 35-22

الاسكندرية 30-21

وادي النطرون 34-20

طنطا 33-20

شبين الكوم 34-20

دمنهور30-20

بلطيم 29-19

مطروح 28-20

السلوم 30-20

سيوة 36-19

بورسعيد 31-21

دمياط 30-21

الزقازيق 35-21

المنصورة 35-22

الإسماعيلية 36-21

السويس 35-20

العريش 30-19

رفح 29-19

رأس سدر 43-21

نخل 33-15

نويبع 36-23

طابا 35-22

كاترين 29-17

الطور 34-23

شرم الشيخ 37-26

الغردقة 36-25

مرسى علم 34-23

الفيوم 35-22

بني سويف 36-22

المنيا 37-24

أسيوط 38-25

سوهاج 38-25

قنا 39-25

الأقصر 39-24

أسوان 42-26

إدفو 41-23

أبو سمبل 40-26

الوادي الجديد 40-26

شلاتين 37-26

أبورماد 36-25

حلايب 35-23

رأس حدربة 34-22