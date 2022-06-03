متحف الحضارة يستقبل وفدا إيطاليا بعد انتهاء زيارته إلى مطروح

بعد استمتاعهم بقضاء إجازتهم في محافظة مطروح، حرص أعضاء أول وفد سياحي إيطالي يصل مطروح قادما من مطار مالبينسا بمدينة ميلانو بدولة إيطاليا، على التوجه إلى مدينة القاهرة، لزيارة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ومشاهدة المومياوات الملكية التي تابعوا بشغف احتفالية نقلها في موكب مهيب في أبريل 2021، من المتحف المصري بالتحرير.

هدايا تذكارية للوفد الإيطالي

وكان في استقبال الوفد الدكتور ميسرة عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للشؤون الأثرية، واستعرض لهم نبذة عن المتحف وإنشائه والقطع الأثرية المعروضة به التي تروي تاريخ الحضارة المصرية العريقة عبر العصور المختلفة، كما جرى توزيع الهدايا التذكارية عليهم.

وقام الوفد السياحي الإيطالي، بجولة داخل المتحف، تعرفوا خلالها على قاعة العرض الرئيسية وما بها من كنوز، وقاعة النسيج المصري، وقاعة المومياوات الملكية التي تعتبر أيقونة معروضات المتحف، التي أصبحت محط أنظار العالم منذ نقلها في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.

الوفد الإيطالي يبدي إعجابه بالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف

وخلال الجولة أعرب السائحون عن استمتاعهم بتلك الزيارة وإعجابهم بالقطع الأثرية المتميزة والفريدة المعروضة بالمتحف، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.