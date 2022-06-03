للحاصلين على «الإعدادية».. 5 شروط للالتحاق بمدارس الكهرباء 2022

يسعى عدد كبير من أولياء الأمور، الذين أبناؤهم على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي «2021-2022» إلى إلحاق أبنائهم بمدارس الكهرباء «الفصول المشتركة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ووزارة التربية والتعليم الفني» والتي تهدف إلى تخرج طلبة على مستوى فني عالٍ يستطيع أن يجد لنفسه فرصة في سوق العمل.

الشروط المطلوبة للحاصلين على الشهادة الإعدادية للتقديم بمدارس الكهرباء 2022

وتقدم «الوطن» ضمن الخدمات التي تقدمها لأولياء الأمور الشروط الواجب توافرها للمتقدمين للالتحاق بمدارس الكهرباء من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي «2021-2022»، وفقا للصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على الإعدادية العامة أو أزهرية إنجليزي من محافظات القاهرة الكبرى «دور مايو» وللذكور فقط.

- ألا يزيد سن المتقدم أول أكتوبر عن 21 عاما.

- الحد الأدنى للمجموع يكون طبقا للمجموع الذي يحدده التعليم الفني بمحافظات القاهرة الكبرى.

- يتم عقد اختبار قدرات ومقابلات شخصية وكشف طبي للطلبة المتقدمين المؤهلين.

- يتم إعلان كشوفات الطلبة قبل بدء العام الدراسي على المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

المحطات التي سيتم تدريب الطلبة فيها خلال فترة الدراسة بمدارس الكهرباء للعام الدراسي «2022»

وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأماكن والمحطات التي سيتم تدريب الطلبة فيها خلال فترة الدراسة بمدارس الكهرباء للعام الدراسي «2022» كالتالي..

- مركز تدريب المحطات بشمال القاهرة والتابع لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء «مدرسة جلال فهمي الثانوية المتقدمة نظام خمس سنوات».

- مركز تدريب الشبكات بجنوب القاهرة والتابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء «مدرسة عين حلوان الثانوية الصناعية نظام ثلاث سنوات».

- مركز تدريب شمال القاهرة والتابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء «مدرسة بنبا قادن الثانوية الصناعية نظام ثلاث سنوات».

- معهد تدريب المقطم والتابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء «مدرسة الجيزة الثانوية الصناعية نظام ثلاث سنوات».