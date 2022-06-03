الاتحاد الأفريقي يحث بوتين على النظر في معاناة القارة بسبب الحرب على أوكرانيا

حث رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس دولة السنغال ماكي سال، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على النظر في معاناة الدول الأفريقية من نقص الغذاء الناجم عن الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

واستضاف الرئيس الروسي نظيره السنغالي، في مقر إقامته على البحر الأسود في سوتشي، حيث ناقش الجانبان نقص الغذاء العالمي وإمدادات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية

وطلب رئيس الاتحاد الأفريقي من بوتين: «أن يدرك أن بلادنا، حتى لو كانت بعيدة عن مسرح العمل، هي ضحايا على المستوى الاقتصادي للصراع»، حسب وكالة فرانس برس.

الاتحاد الأفريقي: كل ما يتعلق بالأغذية يجب أن يكون خارج العقوبات

وقال رئيس الاتحاد الأفريقي إن كل ما يتعلق بالأغذية والحبوب والأسمدة يجب أن يكون في الواقع خارج العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وأضاف أنه بسبب العقوبات لم يعد لدينا إمكانية الوصول إلى الحبوب من روسيا وخاصة الأسمدة، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لأفريقيا: «هذا يخلق بالفعل تهديدات خطيرة للأمن الغذائي للقارة».

ولم يشر بوتين في تصريحاته أمام الصحفيين إلى إمدادات الحبوب، لكنه قال إن روسيا تقف دائما إلى جانب أفريقيا.

بوتين: نولي أهمية كبيرة لعلاقاتنا مع البلدان الأفريقية

وأضاف بوتين: «في المرحلة الجديدة من التطور، نولي أهمية كبيرة لعلاقاتنا مع البلدان الأفريقية، ولا بد لي من القول إن هذا كان له نتيجة إيجابية معينة».

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل أكثر من 3 أشهر، وتحديدا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.