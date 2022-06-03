عاجل.. إعادة امتحان الـ«EST» لطلاب الدبلومات الأمريكية بسبب مشكلة تقنية

أعلن مجلس الاختبار المصري الـ«EST» أن الاختبار يطبق على مستوى عالٍ من الأمان لمنع أي تسرب للاختبارات وتسبب هذا المستوى العالي من الأمان في حدوث تحديات للطلاب الذين يخضعون لاختبارات EST I يوم الجمعة 3 يونيو 2022، موضحا أنه سيتم إعادة تعيين EST I (مجانًا لجميع الطلاب المسجلين) وتأجيل EST II إلى تاريخ لاحق، مؤكدا أن الامتحان يؤهل طلاب الدبلومة الأمريكية للالتحاق بالجامعات المصرية.

إعادة الامتحان مجانا لجميع الطلاب

وأوضح عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن إعادة إجراء امتحانات EST I تقدم مجانًا لجميع الطلاب الذين جلسوا في EST I يوم الجمعة 3 يونيو 2022، وسيتم تحديد تاريخ مستقبلي وإبلاغ جميع الطلاب المسجلين، لافتا إلى أنه تم تطوير الاختبار المدرسي المصري (EST) بغرض السماح للطلاب، في نظام التعليم الأمريكي، بالتأهل للقبول في مؤسسات التعليم العالي المصرية.

EST هو اختبار قائم على الكمبيوتر

ونوه إلى أنه تم إنشاؤه من خبراء من 5 قارات وتم التصديق عليه من مجلس EST في الولايات المتحدة الأمريكية وهو مصمم خصيصًا لقياس المهارات والمعرفة المكتسبة من قبل الطلاب في نظام التعليم الأمريكي في مصر مقابل المعايير الأساسية المشتركة. إن EST هو اختبار قائم على الكمبيوتر يتم إجراؤه بالتعاون مع Pearson.