«أوبك» تتفق على زيادة إنتاج النفط خلال يوليو وأغسطس

اتفقت منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك»، على زيادة الإنتاج خلال شهرى يوليو وأغسطس، بكمية أكبر من المتوقع، حيث تسبّب الغزو الروسى لأوكرانيا فى إحداث دمار فى أسواق الطاقة العالمية.

وستزيد «أوبك+» الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يومياً، ما يمضى قدماً بنهاية تخفيضات الإنتاج التاريخية التى نفّذتها المنظمة خلال المراحل الثلاث لوباء «كوفيد19».

كانت مجموعة «أوبك» أعادت ببطء ما يقرب من 10 ملايين برميل يومياً، وافقت على سحبها من السوق فى أبريل 2020، فيما ارتفع الإنتاج فى الأشهر الأخيرة ما بين 400 ألف و432 ألف برميل يومياً كل شهر.

ويأتى قرار زيادة الإنتاج، فى الوقت الذى يصارع فيه العالم ارتفاع أسعار الطاقة، وقد دعت الحكومات، بما فى ذلك إدارة بايدن، المنتجين إلى زيادة الإنتاج، فى محاولة لكبح جماح النفط.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، إن الإدارة ترحّب بإعلان «أوبك+». وقالت فى بيان: «نحن ندرك دور المملكة العربية السعودية، بصفتها رئيس أوبك+ وأكبر منتج لها فى تحقيق هذا التوافق بين أعضاء المجموعة».

وبينما سيكون الإنتاج من الناحية النظرية أعلى بالنظر إلى المستقبل، فإن «أوبك+» تكافح من أجل تلبية حصص الإنتاج. علاوة على ذلك، فإن البراميل الإضافية التى من المقرر أن تصل إلى السوق لن تعوض الخسارة المحتمَلة لأكثر من مليون برميل يومياً من روسيا، حيث تكثف الدول فى جميع أنحاء العالم العقوبات فى أعقاب غزو أوكرانيا. وعكست أسعار النفط خسائرها المبكّرة خلال منتصف التعاملات الصباحية اليوم، واستمرت فى الارتفاع خلال الجلسة. وأنهت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكى عند 116.87 دولار للبرميل بزيادة 1.4٪، فيما ارتفع خام برنت 1.14٪ ليستقر عند 117.61 دولار.