عُمان ترفع إنتاجها النفطي 12.2% في مارس.. وارتفاع حصص «أوبك +»

أظهرت بيانات أن سلطنة عمان، أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط خارج منظمة «أوبك»، زادت إجمالي إنتاجها الشهري من الخام بنسبة 12.2% في مارس مقارنة بشهر فبراير الماضي، وسط ارتفاع حصص «أوبك +».

انخفاض إجمالي صادرات النفط الشهرية إلى الصين

وضخت عُمان، العضو في تحالف «أوبك +» الأوسع نطاقاً، في مارس متوسط ​​إنتاج يومي 829255 برميل في اليوم، أعلى بقليل من حصتها البالغة 829 ألف برميل في اليوم، والتي ارتفعت من 821 ألف برميل في اليوم في فبراير، فيما انخفض إجمالي صادرات النفط الشهرية إلى الصين، أكبر مستورد للخام العماني في فبراير، في مارس بنسبة 17%، بينما زادت صادرات النفط إلى الهند، ثاني أكبر مستورد للخام العماني في فبراير، بأكثر من الضعف.

وارتفع إجمالي صادرات النفط والمكثفات الشهرية بنسبة 11% في مارس مقارنة بشهر فبراير، ومن المقرر أن يجتمع وزراء «أوبك +» في الخامس من مايو لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج في يونيو.

تأثير الحرب الأوكرانية على إنتاج النفط

وأفاد مسح ستاندرد آند بورز جلوبال أن إنتاج النفط من قبل أوبك وحلفائها انخفض في مارس مقارنة بشهر فبراير للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مما ساهم في تضييق السوق بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وخلص المسح إلى أن العقوبات الغربية على موسكو بسبب غزو أوكرانيا، بدأت في التأثير على التدفقات النفطية الروسية الشريكة الرئيسية من خارج أوبك، كما أدت الاضطرابات الكبيرة في كازاخستان وليبيا إلى انخفاض إنتاج التحالف.

وقبل أيام، رفع أعضاء أوبك الـ 13 الإنتاج بمقدار 60 ألف برميل في اليوم إلى 28.73 مليون برميل في اليوم، لكن هذا قابله أكثر من انخفاض بمقدار 160 ألف برميل في اليوم من قبل حلفاء الكتلة التسعة، الذين ضخوا 13.91 مليون برميل في اليوم.