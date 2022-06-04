الأولى على الشهادة الإعدادية بالقاهرة: مش بذاكر الـ24 ساعة.. ونفسي أبقى دكتورة

عبرت حلا أحمد أحمد، الأولى على محافظة القاهرة في الشهادة الإعدادية، عن سعادتها بحصولها على المركز الأول في امتحانات الشهادة الإعدادية، قائلة إنها لم تكن تذاكر طوال الـ24 ساعة، ولكنها كانت تمارس حياتها بشكل طبيعي، متابعة: «كنت بذاكر وبمارس رياضة كرة السلة، وبعمل كل حاجة عادي».

لازم تذاكروا اللي بتدرسوه أول بأول

وكشفت «أحمد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، عن نصائحها للطلاب ليكونوا متفوقين في دراستهم وفي امتحاناتهم المقبلة، قائلة: «لازم تذاكروا اللي بتدرسوه أول بأول ومفيش حاجة تتراكم عليكم، وتمارسوا رياضة، وتسيبوها على ربنا».

أهلي مضغطوش عليا في الدراسة

وأوضحت أن والدتها لم تضغط عليها للمذاكرة، «بتقولي كل اللي هتجيبيه أنا مبسوطة بيه، والحمد لله أنت عملتي اللي عليكي، وأي حاجة يجبها ربنا كويسة، مكنتش ضاغطة عليا في أي حاجة».

نفسي أبقى دكتورة أسنان

وتمنت التحاقها بكلية الطب، مؤكدة أن هذه رغبتها هي وليس رغبة والديها، «أنا عاوزة أدخل طب عشان بحب العلوم، وحاسة هبقى كويسة هناك، عاوزة أبقى دكتورة أسنان إن شاء الله».

نسبة النجاح 83%

وكان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83%، وعقدت امتحاناتها ورقيا في المدارس في لجان مؤمنة على مستوى المديرية بعد أن وضعت وفق المواصفات الفنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم، وعدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 186273 طالبا وطالبة، ونجح 147653 طالبا، كما أن نسبة النجاح في نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%.