رئيس الدوما: حظر أوروبا لصادراتنا النفطية يفيد الاقتصاد الروسي

قال رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي فياتشيسلاف فولودين إنَّ الحظر على صادرات روسيا النفطية لأوروبا قد يعود على الاقتصاد الروسي بالفائدة، مشيرًا إلى أنَّ روسيا قادرة على تعويض الخسارة بالكامل في حال حظر صادراتها النفطية لأوروبا، حسبما نقلت العربية نت في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي يرفع الأسعار

وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ قبل أيام قرارا بحظر نحو 90% من الصادرات النفطية الروسية بحلول نهاية العام الجاري، وهو القرار الذي أعقبه ارتفاع أسعار النفط عالميا وسط ترجيحات مراقبين بأن ذلك سينعكس إيجابيا على روسيا، التي تعتبر من أكبر مصدري النفط في العالم، بالنفع.

قرار أوبك+ زيادة الإنتاج يعجز عن خفض سعر النفط

ورغم القرار الأخير لتكتل أوبك+ بزيادة إنتاج النفط بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس القادمين، بدلا من 432 ألف برميل يوميا حسبما كان متفقًا عليه في السابق، فقد ارتفعت أسعار النفط عند الإغلاق، أمس الجمعة، مدعومة بتوقعات بأن قرار زيادة الإنتاج بهذه المستويات الطفيفة لن يزيد كثيرًا من المعروض في الأسواق العالمية، لاسيما مع تخفيف الصين لقيود كورونا.