جارديان: روسيا تربح الحرب الاقتصادية التي أطلقتها الغرب ضدها

اعتبر المحرر الاقتصادي في صحيفة الجارديان البريطانية، لاري إليوت، أن موسكو تكسب الحرب الاقتصادية التي شنها الغرب ضدها قبل ثلاثة أشهر، في إشارة إلى أن حرب العقوبات التي شنها الغرب على روسيا مع بداية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، غير مجدية.

الجارديان: القيود الاقتصادية على روسيا لا تعمل كما ينبغي

وبحسب المحرر الاقتصادي في جارديان، فإن الغرب كان ينظر لمسألة فرض العقوبات على روسيا على أنه الخيار الأفضل من بين الخيارين الآخرين، وهما عدم فعل أي شيء، أو التدخل العسكري، وقد أصبح من الواضح الآن أن القيود (الاقتصادية) لا تعمل كما ينبغي، لأن أسعار الغاز والنفط التي تعد صادرات روسيا الرئيسية قد ارتفعت فقط، حسب قوله.

واعتبر كاتب المقال أن الدولة الروسية تتلقى تمويلا كافيا لمواصلة عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا بفضل زيادة الميزان التجاري.

حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي منح روسيا نجاحا ماليا آخر

وأشار المحرر الاقتصادي للجارديان إلى أن الحظر الجزئي على استيراد النفط الروسي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي مؤخرا، رفع أسعار النفط في السوق العالمية، الأمر الذي منح موسكو نجاحا ماليا آخر.

ووفقا للكاتب فإن روسيا لا تجد صعوبة في العثور على مشترين آخرين لسلعها، وعلى سبيل المثال، ارتفعت صادرات النفط إلى الصين بأكثر من 50% في أبريل الماضي مقارنة بالعام الماضي.

التضخم في المملكة المتحدة حطم أرقاما قياسية ووصل إلى 9%

وأشار إلى أنه بينما تقلص أوروبا تدريجيا من استهلاك موارد الطاقة الروسية، فإن التضخم في المملكة المتحدة حطم الأرقام القياسية، حيث وصل إلى 9 %، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما، والشيء نفسه ينطبق على أسعار البنزين في المملكة.

ولفت إلى أن الاقتصادات الغربية دخلت فترة من النمو السلبي البطيء، وسقطت فريسة للتضخم والركود على غرار الوضع في السبعينيات، وفي المقابل يتمتع الروبل بموقع قوي بفضل ما وصفه بسيطرة الحكومة الروسية.

مصير متشائم في انتظار الدول الغربية: معدلات بطالة مرتفعة

وتوقع الخبير الاقتصادي مصيرا متشائما للدول الغربية، يتضمن ارتفاع معدلات الإقراض والبطالة، مع ما يرتبط بذلك من مشكلات ستكون كبيرة بشكل خاص في الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد على الغاز الروسي أكثر من بريطانيا.