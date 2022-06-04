 انطلاق امتحانات آخر العام بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

أعلنت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية برئاسة الدكتور هشام عبد السلام رىيس الجامعة. اليوم انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ والتي تستمر لمدة أسبوعين، حيث تبدأ اليوم السبت ٤يونيو وذلك بكليتي إدارة الأعمال والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم إعلان جداول امتحانات كل الفرق الدراسية بجميع الأقسام من خلال الصفحات الرسمية للجامعة وداخل مقار المراكز الدراسية.

الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني

وشدد رىيس الجامعة على توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بمراكز الجامعة المختلفة والمنتشرة بمحافظات الجمهورية بين فترات الامتحانات مع التشديد على ارتداء جميع المشاركين في أعمال الامتحانات للكمامة، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول.

إجراءات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وشدد هشام عبد السلام علي ضرورة الالتزام بالتعليمات الآتية:

- الإلتزام بإحضار بطاقة الرقم الجامعي في كل اختبار.

- الإلتزام بإحضار كارت تلقي لقاح فيروس كورونا.

- الإلتزام بإرتداء الكمامة طوال فترة الإمتحان والتأكد انها تغطي الانف والفم.

- يمنع إصطحاب الهاتف المحمول، مجرد تواجده يعرضك لعقوبة الغش.

- ضرورة التأكد من عدد الصفحات بورقة الأسئلة.

- أستخدم قلم رصاص 2b عند تظليل اجابات الأسئلة في ورقة الإجابة.

- تأكد من تظليل الدائرة بشكل كامل دون التظليل خارجها.

- يجب عدم اختيار أكثر من اجابة او الشطب حيث سيترتب عليه إلغاء درجة السؤال في التصحيح الإلكتروني.

- يجب إحضار (قلم - ممحاة - مسطرة - آلة حاسبة) حيث لن يسمح بتداول الأدوات.

- الإلتزام بمواعيد الإمتحانات المعلن عنها بالجدول، ولن يسمح بدخول الامتحان بعد مرور نصف ساعة من بداية الإمتحان وغير مسموح بمغادرة اللجنة قبل إنقضاء نصف الوقت.

وأضاف ضرورة تواجد أستاذ المادة في مقر الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالمادة، وعلى تكاتف جميع إدارات الكلية في العمل على نجاح العملية الامتحانية، وعلى رأسهم إدارة شئون الطلاب متمنيا لهم دوام السلامة والنجاح والتفوق.