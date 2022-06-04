دورات تدريبية للعاملين بـ«مياه أسيوط» لرفع الأداء الوظيفي

أكد المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن البرامج التدريبية التخصصية المختلفة تساهم بشكل كبير في تشجيع الموظفين على تنمية أدائهم الوظيفي في ضوء تطوير قدراتهم المعرفية ومهاراتهم الأدائية، طبقا لتوجيهات الشركة القابضة للمياه، لرفع كفاءات الهيكل الوظيفي الذي تملكه الشركة باعتباره أهم الأسس التي تعتمد عليها الشركة.

دورات تدريبية علمية

وأوضح درة أن مركز التدريب والخدمات مُعد بكافة تجهيزاته لإجراء الدورات التدريبية العملية والنظرية، سواء كانت للمهندسن أو مختصي القطاع المالي ومختصي مراكز خدمة العملاء وبرامج المسار الوظيفي لمديري العموم ومديري الإدارات، على أن يتم إجراء اختبارات المسار الوظيفى قبل الترقية.

تنمية قدرات العاملين

وأكدت وفاء يوسف مدير عام التدريب بالشركة القابضة، استقطاب أكفأ الأساتذة المتخصصين لتدريب أبناء الشركة وتنمية قدراتهم الوظيفية، تحت رعاية قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للنهوض بالكفاءات الوظيفية، الأمر الذي يعود مردوده الإيجابي على مستوى الخدمة المقدمة.