دورات تدريبية لرفع الأداء الوظيفي للعاملين في «القابضة للمياه»

أكد المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أن البرامج التدريبية التخصصية المختلفة تساهم بشكل كبير في تشجيع الموظفين على تنمية ادائهم الوظيفي في ضوء تطوير قدراتهم المعرفية ومهاراتهم الأدائية ، طبقا لتوجيهات الشركة القابضة للمياه لرفع كفاءات الهيكل الوظيفي الذي تملكه الشركة باعتباره أهم الأسس التى تعتمد عليها الشركة.

اختبارات المسار الوظيفى قبل الترقية

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد في تصريحات صحفية اليوم أن مركز التدريب والخدمات المعد بكافة تجهيزاته لإجراء الدورات التدريبية العملية والنظرية سواء كانت للمهندسن أو مختصي القطاع المالى ومختصي مراكز خدمة العملاء وبرامج المسار الوظيفي لمديري العموم ومديري الإدارات على أن يتم اجراء اختبارات المسار الوظيفى قبل الترقية.

استقطاب أكفأ المتخصصين لتدريب العاملين بالشركة

وأكدت وفاء يوسف مدير عام التدريب بالشركة القابضة أنه تم استقطاب أكفأ الأساتذة المتخصصين لتدريب أبناء الشركة وتنمية قدراتهم الوظيفية تحت رعاية قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للنهوض بالكفاءات الوظيفية الأمر الذي يعود مردوده الإيجابي على مستوى الخدمة المقدمة.

وتتابع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد معدلات إنجاز الأعمال التنفيذية الجارية ومطابقتها بالجدول الزمني المعد لتوقعات نهو الأعمال من أعمال المد والتدعيم لشبكات المياه والصرف الصحي وإحلال وتجديد شبكات أخرى وعمل وصلات منزلية وتنفيذ محطات مياه كبرى وإنشاء أخرى جديدة ودق آبار ارتوازي، وإنشاء وحدات معالجة حديد ومنجنيزضمن جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين بهدف تقديم خدمات مثالية للمواطنين وتسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 م .