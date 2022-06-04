«مجاهد»: الدفعة الأولى للنظام الجديد للتعليم الفني ستتخرج هذا العام

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن النظام الجديد للتعليم الفني مطبق منذ 4 سنوات، وهناك طلاب في الصف الثالث في التعليم الفني قبل الجامعي هذا العام يتخرجون وهم دارسين هذه المنهجية، لافتا أن الدفعة الأولى للنظام الجديد ستتخرج هذا العام.

المهنجية الجديدة للدراسة طبقت منذ عام 2019

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، اليوم السبت، أن المهنجية الجديدة للدراسة طبقت منذ عام 2019 لطلاب التعليم الفني البالغ عددهم 2 مليون طالب، ويدرسون نوعيات ومقررات كثيرة، كما يبلغ عدد مدارس التعليم الفني 3 آلاف مدرسة، وبالتالي لا تستطيع تطبيق هذه المنهجية مرة واحدة.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن العمل في تطبيق هذه المنهجية بدأ في 2019 داخل 105 مدرسة، وحوالي 36 مقرر، وطلاب هذه المدارس من المقرر أن تتخرج هذا العام.

مشترك ممثلين لسوق العمل في إجراء الامتحانات العملية للطلاب

وأفاد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن طوال عملية التطوير وتصميم المناهج وتحديد المهارات دائما ما يكون مصاحب لذلك ممثلين من سوق العمل، في مجالات الصناعة أو الزراعة أو الفنادق والسياحة.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني «لأول مرة في مصر السنادي مع الدفعة اللي في 105 مشترك ممثلين لسوق العمل في إجراء الامتحانات العملية للطلاب، في إيده يدي ملاحظاته لو فيه حاجة مش عجباه ويعيد الطالب الامتحان العملي، لازم يعيد لحد ما يجيد المهارة».

تصميم البرامج لا يركز فقط على المعارف والمعلومات

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن أهم شيء في التعليم الفني بأن مهارات الخريج تلبي احتياجات سوق العمل، وأن تكون بمعايير جودة تناظر الدول الأخرى التي تقدمت في هذا المجال، وبالتالي يبدأ تصميم البرامج لا يركز فقط على المعارف والمعلومات بمعنى ألا يكون كلام نظري وكتب مقررة يحفظها أو يفهمها الطالب، ولكن لابد أن يكون لدى الطالب مهارة.