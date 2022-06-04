مناورات عسكرية لأمريكا وكوريا الجنوبية قبل تجربة نووية كورية شمالية

تُجري كل من كوريا الجنوبية وأمريكا مناورات عسكرية بمشاركة حاملة طائرات لأول مرة منذ سنوات، حسبما نقلت «العربية» في نبأ عاجل، وذلك في ظل توقعات بقرب إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية في أعقاب إطلاقها عددًا من الصواريخ الباليستية التي وصفت واشنطن إحداها بأنها غير مسبوقة.

اجتماع للمبعوثين النوويين لبحث الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية

وكان المبعوثون النوويون لكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، قد اجتمعوا، أمس، الجمعة، في سيول لتبادل تقييماتهم بشأن الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية وسط تصعيد التوترات العسكرية فيها واحتمال قيام كوريا الشمالية بتجربة نووية.

المبعوث النووي الأمريكي: واشنطن ستستعد لمواجهة جميع الحالات الطارئة

حسبما نقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، فقد قال المبعوث النووي الأمريكي، سونج كيم إنَّ تقييم الولايات المتحدة هو أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية سابعة في موقع بونج جيه-ري للتجارب النووية، مشيرا إلى أنَّ واشنطن ستستعد لمواجهة جميع الحالات الطارئة من خلال التعاون الوثيق مع سيئول وطوكيو، حسب قوله.