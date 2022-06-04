انطلاق البطولة العربية المفتوحة للروبوت بشرم الشيخ أول يوليو

بالتزامن مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مباردة عام 2023 عاماً للشباب العربي، تنظم الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي من خلال الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية والشركة الذكية للحلول المتكاملة والتدريب«"تكنو فيوتشر مصر» البطولة العربية المفتوحة الثالثة عشر للروبوت 2022 بالمدينة الرياضية الشبابية بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 1 حتى 4 يوليو 2022، برعاية وزارة الشباب والرياضة ومكتبة الإسكندرية والإتحاد العربي للألعاب الإلكترونية.

البطولة العربية المفتوحة للروبوت بمكتبة الإسكندرية

وتعد البطولة العربية المفتوحة للروبوت أهم وأبرز البطولات التي تقام في الوطن العربي في مجال الروبوت منذ عام 2008، إضافة إلى كونها أكبر تجمع للمؤسسات التعليمية من جميع الدول العربية، وإحدى الفعاليات السنوية للجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي، وهي المؤسسة العربية التي تحتضن جميع أنشطة علوم الروبوت في الوطن العربي ومقرها المملكة الأردنية الهاشمية.

ويتشكل مجلس إدارة الجمعية من ممثلين من جميع البلدان العربية، وتعتبر الشركة الذكية للحلول المتكاملة والتدريب «تكنوفيوتشر مصر»، وهي ممثل الجمعية العربية للروبوت في مصر، إضافة إلى كونها الشريك المحلي لبطولة مسابقات فرست العالمية في مصر، حيث تعمل تكنوفيوتشر في مجال الروبوت التعليمي منذ عام 2005.

تفاصيل البطولة العربية المفتوحة للروبوت

ويشارك بالبطولة نخبة من المؤسسات التعليمية التي تهتم بعلوم الروبوت والتعليم بجميع الدول العربية، حيث يشارك بالبطولة ما يزيد عن 1500 طالب مشارك من المرحلة العمرية 4 سنوات حتى نهاية المرحلة الجامعية، يمثلون 130 فريقا من 16 دولة عربية، هي مصر والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان واليمن وقطر وفلسطين والأردن وتونس والمغرب والجزائر والعراق والسودان ولبنان وليبيا، وبنحو 100 حكم معتمد من الجمعية العربية للروبوت.

موعد البطولة العربية المفتوحة

تقام البطولة على مدار أربعة أيام من 1 حتى 4 يوليو المقبل، وتشهد خلالها العديد من الفعاليات والأنشطة، حيث تتكون البطولة من 9 مسابقات للروبوت بتقنيات تكنولوجية مختلفة.

كما تسعى اللجنة التنظيمية للبطولة هذا العام إلى تنظيم ملتقى حيوي للشباب العربي يشهد العديد من الفعاليات التكنولوجية، إضافة إلى تنظيم جولات سياحية للوفود العربية المشاركة بمتحف توت عنخ آمون وإخناتون وجزيرة تيران وغيرها من المزارات السياحية التي تشتهر بها المدينة الساحرة.

ومن المقرر أن يُقام حفل الافتتاح يوم 1 يوليو بحضور عدد من الوزراء والسفراء من مصر والدول العربية المشاركة بالبطولة، إضافة إلى عدد من كبار المسئولين والمتخصصين والخبراء الأجانب ووفود وممثلين عن مؤسسات تطوير التعليم والروبوت العالمية.

جدير بالذكر أن مصر تستضيف البطولة في نسختها الثالثة عشر لعام 2022 للمرة الثالثة في تاريخ البطولة، حيث سبق واستضافت البطولة في نسختها السادسة لعام 2013 بمدينة الإسكندرية، ونسختها الحادية عشر لعام 2018 بمدينة شرم الشيخ.