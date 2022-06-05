انتظام امتحانات التيرم بالجامعات في أسبوعها الثاني وسط إجراءات مشددة

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، على انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، موضحين الالتزام الكامل بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري ومواعيد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهايتها، مع التشديد على تطبيق كافة الإرشادات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021-2022

و كد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الأسبوع الثاني على التوالي مع الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن مع التزام الكليات بمواصفات الورقة الامتحانية.

امتحانات الجامعات

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة على الالتزام الكامل بتعليمات الأعلى للجامعات فيما يخص الامتحانات، مؤكدا أنها تسير دون رصد اي مشكلات بشانها حتى الان مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، لافتا إلى أن الجامعة ملتزمة بتعليمات الوزارة في هذا الشان .