«التعليم»: التسجيل الإلكتروني للجامعات الأهلية مجاني لطلاب الثانوية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الأهلية عبر الموقع الرسمي عن رابط تنسيق القبول الجامعات الأهلية الجديدة «الجلالة والعلمين والمنصورة و الملك سلمان»، كما ذكرت عددًا من النقاط والإرشادات الهامة لطلاب الثانوية العامة 2022، تزامناً مع فتح باب القبول أمام طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، مؤكّدة اتخاذ عددا من الإجراءات تيسيراً على الطلاب فترة التقديم للبرامج المختلفة.

الجامعات الأهلية 2022

وأوضحت وزارة التعليم العالي الخطوات التي يمكن للطالب تنفيذها للتقديم عبر الموقع الإلكتروني للجامعات الخاصة

• الموقع: رابط مخصص للتقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية المصرية للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من شهادات مصرية وعربية وأجنبية.

التقديم للجامعات الأهلية 2022

• يمكن للطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية والدبلومات الفنية المتقدمة والدبلومات المتوسطة التقدم لبعض برامج الجامعات الأهلية طبقًا لقواعد قبول حاملي الدبلومات بالجامعات المصرية، إذ ستظهر لك البرامج المتاحة بعد التسجيل عبر الموقع الإلكتروني

• التسجيل على الموقع مجاني ولا يتمّ دفع أي رسوم للتسجيل أو فتح ملف للتقديم.

• الطلاب العرب والأجانب من غير المصريين يمكنهم التقدم مباشرة للجامعات الأهلية أو عبر بوابة الطلبة الوافدين.

الجامعات الأهلية تكشف موقف استرداد مصروفات اختيارات القبول

• يجب أن يكون لدى الطالب حساب بريد إلكتروني تستطيع الوصول إليه واستقبال الرسائل البريدية عليه.

• يجب التأكّد من وجود بطاقة الرقم القومي الخاصة بك وأن كل البيانات التي ستدخلها هي بيانات حقيقة وسليمة.

• يجب أن يدخل الطالب بنفسه وتحت إشراف ولي أمره البيانات ويختار الرغبات وينصح بشدة بعدم اللجوء لمكاتب خارجية.

حقيقة الرسوم للتسجيل عبر الموقع

• ليست هناك أي رسوم يتمّ دفعها إلا عبر هذا الموقع فقط والرسوم فقط لدخول اختبارات القبول علما بأن رسوم الاختبارات غير مستردة.

• البيانات التي يتمّ تسجيلها بيانات خاصة وسرية ولا يجب اطلاع الغير عليها والحفاظ على كلمة المرور هي مسؤولية الطالب.