«الوطن» تنفرد بنشر قائمة مدارس فنية تطبق منهجية الجدارات المهنية في 2022
كتب:
كريم روماني
02:33 م | السبت 04 يونيو 2022
الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم
802 مدرسة فنية مرشحة لتطبيق البرامج ذات المناهج وفق منهجية الجدارات في 27 محافظة بداية من أسوان حتى مطروح، وذلك بداية من العام الدراسي الجديد 2022-2023.
«الوطن» حصلت على الإحصائيات النهائية بشأن المدارس التي تطبق منهجية الجدارات وترصدها في السطور التالية:
- محافظة أسوان 15 مدرسة.
- أسيوط 14 مدرسة.
- الإسكندرية 10 مدارس.
- الإسماعيلية 10 مدارس.
- الأقصر 4 مدارس.
- البحر الأحمر 7 مدارس.
- البحيرة 16 مدرسة.
- الجيزة 26 مدرسة.
- الدقهلية 47 مدرسة.
- السويس 7 مدارس.
- الشرقية 27 مدرسة.
- الغربية 24 مدرسة.
- الفيوم 9 مدارس.
- القاهرة 32 مدرسة.
-القليوبية 19 مدرسة.
- المنوفية 17 مدرسة.
- المنيا 17 مدرسة.
- الوادي الجديد 3 مدارس.
- بني سويف 15 مدرسة.
- بورسعيد 7 مدارس.
- جنوب سيناء 3 مدارس.
- دمياط 9 مدارس.
- سوهاج 16 مدرسة.
- شمال سيناء 9 مدارس.
- قنا 18 مدرسة.
- كفر الشيخ 15 مدرسة.
- مطروح 5 مدارس.
ويبلغ إجمالي عدد مدارس التعليم الصناعي 210 مدرسة والزراعي 33 مدرسة والتجاري 140 مدرسة والفندقي 18 مدرسة.