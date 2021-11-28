«التعليم» تعلن تطبيق منهجية الجدارات على طلاب الخدمات 

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيق منظومة الجدارات على طلاب الخدمات للمدارس التي بها الصفوف «الأول والثاني والثالث» من المرحلة الأولى للمنظومة، موضحة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه تم تدريب المعلمين على المنظومة الجديدة.

وكشف الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني، في محافظة القاهرة، تفاصيل تطبيق منظومة الجدارات على طلاب الخدمات، موضحا أن نظام الجدارات نظام متبع في التعليم الفني، ويعني أن يكون الطالب جديرا في التخصص حتى يؤهل لسوق العمل.

عبده: القرار يلزمه تجزئة المقرر الدراسي

وأضاف «عبده» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تطبيق منهجية الجدارات لطلاب الخدمات يستلزم تجزئة المقرر الدراسي، موضحا أن المناهج يجري شرحها بشكل نظري، أما في الوقت الحالي يجب تجزئتها لأن كل جزء في المقرر الدراسي يستلزم اكتساب الطالب مهارات معينة.

وتابع مدير التعليم الفني، أن مناهج التعليم الفني مطورة وتهدف إلى تخريج جيل مواكب لاحتياجات سوق العمل، مؤكدا أن إضافة منهجية الجدارات لطلاب الخدمات يفيد في تأهيلهم لسوق العمل، وأن المديرية حريصة على توفير بيئة تعليمية جذابة للطلاب.

وأكد الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني في محافظة القاهرة، أن تطبيق منهجية الجدارات على طلاب الخدمات يستلزم تكثيف الحصص المدرسية، موضحا أن النظام يساعد على تخريج طالب مؤهل لسوق العمل ومتقن لمجموعة من المهارات المهنية التي تواكب التطورات الراهنة.

وأوضح أن تكثيف الحصص المدرسية يتم من خلال تجزئة المناهج الدراسية حتى يتم تطبيق منهجية الجدارات على كل تخصص سواء التعليم الفني الصناعي خدمات أو التجاري، مؤكدا أن المديرية حريصة على توفير تدريبات مكثفة للمعلمين على منهجية الجدارات.

الجيوشي: منهجية الجدارات توثق المهن توثيقا دقيقا وواضحا

من جانبه، قال الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني سابقا، إن منهجية الجدارات عبارة عن وضع معايير قياسية في أي مهنة في التعليم الفني، ولا علاقة لها بالتخصص ذاته، موضحا أن الجدارات تستلزم إكساب الطالب مهارة معينة في تخصصه، ولابد من تحقيقها وفق مجموعة من الشروط.

وأضاف «الجيوشي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن منهجية الجدارات توثق المهن توثيقا دقيقا وواضحا، وهي بمثابة اختبار للطالب على مدار الوقت: «كل ما يكتسب مهارة يتعلم يطبقها كويس»، موضحا أن وزارة التربية والتعليم حريصة على تأهيل المعلمين لتطبيق هذه المنهجية بشكل جيد.