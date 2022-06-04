تفاصيل فصل التيار الكهربائي 3 ساعات يوميا لـ6 أيام بشمال الصعيد

قرر قطاع كهرباء بني سويف التابع لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، فصل التيار عن عدد من المناطق، بدءًا من اليوم، لمدة 3 ساعات في الفترة الصباحية، ولمدة 6 أيام تنهي يوم الخميس المقبل، الموافق التاسع من شهر يونيو الجاري 2022، لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات التي تخدم بعض القرى بمركزي بني سويف وناصر.

فصل التيار لإجراء أعمال الصيانة الدورية

وكشف القطاع في بيان عن مواعيد وأماكن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات التي تخدم القرى بمركزي بني سويف وناصر وهي كالتالي:

المدة الزمنية لفصل التيار الكهربائي

- السبت 4 يونيه: قطع التيار عن قرية أبوسليم من 8 صباحًا حتى 11 صباحًا.

- الأحد 5 يونيه: سيتم قطع التيار عن قرية شريف باشا من 8 صباحًا حتى 11 صباحًا.

- الاثنين 6 يونيه: قطع التيار عن قرية الكوم الأحمر من 8 صباحًا حتى 11 صباحًا.

- يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 يونيه: قطع التيار عن قرية بني سليمان من 5 صباحًا حتى 11 صباحًا.

- الخميس 9 يونيه: قطع التيار عن جزيرة أبوصالح بمركز ناصر من 8 صباحًا حتى 11 صباحًا.

قطاع كهرباء بنى سويف يعتذر للمواطنين

واعتذر القطاع للمواطنين القاطنين بتلك المناطق عن فصل التيار في المناطق المذكورة لإجراء أعمال الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مطالبًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.