طريقة الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء يونيو 2022 بسهولة

بدأ أصحاب العدادات التقليدية، اليوم، في إجراء عمليات الاستعلام والبحث والتحري عبر الطرق التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء بشركات التوزيع التابعة لها في جميع المحافظات عن قيمة استهلاك الكهرباء بفاتورة يونيو 2022.

طرق الاستعلام عن الفاتورة

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، عن الخطوات التي يجب أن يتبعها مشتركو الكهرباء من أصحاب العدادات التقليدية للبحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو 2022 بالاسم.

وحدد المصدر، لـ«الوطن»، 6 خطوات تمكن المشتركين من الاستعلام عن قيمة الاستهلاك لفاتورة الكهرباء عن شهر يونيو 2022 من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء من خلال الرابط التالي، ويليها الضغط على قسم الخدمات، ثم اضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة، وتحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن، ثم إدخال الاسم ورقم العداد، والذي يتكون من 10 أرقام، وآخر خطوة تتمثل في الضغط على زر استعلام.

كيف تستعلم عن قيمة استهلاك فاتورة يونيو 2022

وأضاف المصدر، أن هناك خطوات أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء، يجب ان يتبعها المشتركين عند البحث والاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو 2022 بشركات توزيع الكهرباء بجميع المحافظات وهي كالتالي:

- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة التي تتبعها المكتوب على الفواتير المدفوعة «شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء- شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء».

- الضغط على كلمة الاستعلام عن الفاتورة.

- تسجيل الدخول على الموقع بالاسم ورقم العداد.

- الضغط على زر الاستعلام.