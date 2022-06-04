إحالة طالب الثانوي المتسبب في دهس الأطفال الثلاثة للطب الشرعي (فيديو)

أحالت جهات التحقيق طالبًا في المرحلة الثانوية إلى مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليه وتحليل عينة من دمائه لبيان إذا ما كان يتعاطى المخدرات أم لا، بعد أن قررت النيابة العامة حبسه بتهمة الإصابة الخطأ وقيادة سيارة دون الحصول على التراخيص اللازمة من المرور، وبينت التحقيقات أنَّ الشاب العشريني دهس 3 أطفال أشقاء بالخطأ بسيارة والده منذ عدة أيام ويرقدون في المستشفى لتلقي العلاج.

الأطفال يرقدون داخل المستشفى في حالة صحية سيئة

وبحسب مصادر أمنية فإنَّ حادث دهس الأطفال الثلاثة وقع في التجمع الخامس خلال الأسبوع الماضي، وأن المتهم كان يستقل سيارة والده وأن عجلة القيادة اختلت في يده بسبب السرعة الزائدة ودهس الأطفال الثلاثة وقت أن كانوا يسيرون بصحبة والدتهم، ونقلوا إلى المستشفى في حالة سيئة وأن حالة الطفل الأصغر بالغة السوء ولا يزال داخل غرفة الرعاية المركزة فاقدًا للوعي.

سرعة زائدة

وأفادت تحريات المباحث بأنَّ والدة الأطفال كانت تسير بصحبة أطفالها وفجأة صدمهم شاب كان يسير بـ سرعة كبيرة وفر هاربًا، وتمكّن ضباط المباحث من القبض على المتهم بعد أن رصدته إحدى كاميرات المراقبة وقالت والدة الأطفال في تحقيقات النيابة إنَّها خلال سيرها بصحبة أطفالها أعلى الرصيف بأحد الشوارع بمنطقة التجمع، متجهين إلى محل سكنهم، تفاجأت بسيارة مجهولة الأرقام تصطدم بأطفالها وتفر مسرعة، الأمر الذي تسبب في إصابة أطفالها على النحو المبين في محضر الشرطة.