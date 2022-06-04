الأوراق المطلوبة للتقديم للمدارس 2022.. تحذير من أخطاء البيانات

الأوراق المطلوبة للتقديم للمدارس 2022، لا تزال محل بحث من قبل أولياء الأمور بالتزامن مع فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وبحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن التقديم إلكترنياً عبر موقعها الرسمي، ويجري إرفاق صورة من طلب التقديم الإلكترني مع الأوراق المطلوبة للتقديم.

الأوراق المطلوبة للتقديم للمدارس 2022

- ملف تقديم كامل.

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

- 4 صور شخصية للطالب.

- تشمل الأوراق المطلوبة للتقديم للمدارس 2022 صورتين من البطاقة الشخصية لولي الأمر.

- شهادة صحية للطالب.

- إحضار صورة من الوصاية إذا كان ولي الأمر غير الأب.

ضوابط التقديم للمدارس 2022

- لا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل المحدد وهو 30 يونيو، ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد.

- التزام المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تنسيق القبول.

- بالنسبة لمدارس القاهرة، التقديم لولي الأمر ببطاقة الرقم القومي بشرط أن يكون محل الإقامة محافظة القاهرة فقط.

- التسجيل على الموقع الإلكتروني بالبيانات المطلوبة صحيحة وإذا جرى القبول على الموقع لا بد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

- دفع قيمة استمارة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج وقدرها 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لدى خدمة «فوري» عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب.

- أي تزوير أو خطأ في البيانات يتحمل ولي الأمر المسؤولية القانونية.

- متابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر فقط في المدة المحددة.

- دفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع، في كل مدرسة خلال مدة 15 يوما، وإلا يعتبر القبول لاغيا ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

- الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.