الأوراق المطلوبة للتقديم للمدارس 2022.. تحذير من أخطاء البيانات
كتب:
كريم روماني
04:18 م | السبت 04 يونيو 2022
طلاب بالمرحلة الابتدائية- صورة أرشيفية
الأوراق المطلوبة للتقديم للمدارس 2022، لا تزال محل بحث من قبل أولياء الأمور بالتزامن مع فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وبحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن التقديم إلكترنياً عبر موقعها الرسمي، ويجري إرفاق صورة من طلب التقديم الإلكترني مع الأوراق المطلوبة للتقديم.
الأوراق المطلوبة للتقديم للمدارس 2022
- ملف تقديم كامل.
- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.
- 4 صور شخصية للطالب.
- تشمل الأوراق المطلوبة للتقديم للمدارس 2022 صورتين من البطاقة الشخصية لولي الأمر.
- شهادة صحية للطالب.
- إحضار صورة من الوصاية إذا كان ولي الأمر غير الأب.
ضوابط التقديم للمدارس 2022
- لا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل المحدد وهو 30 يونيو، ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد.
- التزام المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تنسيق القبول.
- بالنسبة لمدارس القاهرة، التقديم لولي الأمر ببطاقة الرقم القومي بشرط أن يكون محل الإقامة محافظة القاهرة فقط.
- التسجيل على الموقع الإلكتروني بالبيانات المطلوبة صحيحة وإذا جرى القبول على الموقع لا بد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.
- دفع قيمة استمارة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج وقدرها 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لدى خدمة «فوري» عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب.
- أي تزوير أو خطأ في البيانات يتحمل ولي الأمر المسؤولية القانونية.
- متابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر فقط في المدة المحددة.
- دفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع، في كل مدرسة خلال مدة 15 يوما، وإلا يعتبر القبول لاغيا ويشطب اسم الطفل من على الموقع.
- الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.