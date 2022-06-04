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الأوراق المطلوبة للتقديم للمدارس 2022.. تحذير من أخطاء البيانات

كتب:

كريم روماني
04:18 م | السبت 04 يونيو 2022
طلاب بالمرحلة الابتدائية- صورة أرشيفية

طلاب بالمرحلة الابتدائية- صورة أرشيفية

الأوراق المطلوبة للتقديم للمدارس 2022، لا تزال محل بحث من قبل أولياء الأمور بالتزامن مع فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وبحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن التقديم إلكترنياً عبر موقعها الرسمي، ويجري إرفاق صورة من طلب التقديم الإلكترني مع الأوراق المطلوبة للتقديم.

الأوراق المطلوبة للتقديم للمدارس 2022

- ملف تقديم كامل.

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

- 4 صور شخصية للطالب.

- تشمل الأوراق المطلوبة للتقديم للمدارس 2022 صورتين من البطاقة الشخصية لولي الأمر.

- شهادة صحية للطالب.

- إحضار صورة من الوصاية إذا كان ولي الأمر غير الأب. 

ضوابط التقديم للمدارس 2022

- لا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل المحدد وهو 30 يونيو، ولن ينظر لأي طلبات بعد هذا الموعد.

- التزام المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من ولي الأمر أثناء فترة التسجيل على الموقع وحتى إعلان نتيجة تنسيق القبول.

- بالنسبة لمدارس القاهرة، التقديم لولي الأمر ببطاقة الرقم القومي بشرط أن يكون محل الإقامة محافظة القاهرة فقط.

- التسجيل على الموقع الإلكتروني بالبيانات المطلوبة صحيحة وإذا جرى القبول على الموقع لا بد من طبع استمارة إتمام التسجيل لحين تقديمها إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

- دفع قيمة استمارة نتيجة طلب التقديم بعد ظهور النتائج وقدرها 100 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة لدى خدمة «فوري» عن طريق كود الدفع الذي سيظهر لك بعد تأكيد الطلب.

- أي تزوير أو خطأ في البيانات يتحمل ولي الأمر المسؤولية القانونية.

- متابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر فقط في المدة المحددة.

- دفع المصروفات بعد إعلان النتائج على الموقع، في كل مدرسة خلال مدة 15 يوما، وإلا يعتبر القبول لاغيا ويشطب اسم الطفل من على الموقع.

- الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.