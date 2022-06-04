موقع تقديم المدارس التجريبية 2022 بالجيزة.. اعرف التوزيع الجغرافي

موقع تقديم المدارس التجريبية 2022 بالجيزة، بدأ استقبال طلبات التقديم للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وينتهي التسجيل يوم الخميس الموافق 30 يونيو الجاري، ويتم التسجيل من خلال ولى الأمر فقط مع ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى فى أول أكتوبر 2022 إلكترونياً.

عبر موقع تقديم المدارس التجريبية 2022 بالجيزة، لا بد من الالتزام بتقسيم القطاعات طبقاً للمربع السكنى والمعتمدة من محافظ الجيزة، وألا يكرر الرقم القومي ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله مع مراعاة الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال هو أربع سنوات و11 شهرا و29 حتى 5 سنوات فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومي الذي تم تسجيله.

تقسيم القطاعات المدارس التجريبية للغات المتميزة

- قطاع 6 أكتوبر أ، ويشمل جميع المدارس الرسمية المتميزة للغات بالإدارة.

- العمرانية وتشمل مدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات.

- جنوب الجيزة ويشمل النهضة الرسمية المتميزة للغات.

- إدارة الهرم جميع المدارس الرسمية المتميزة للغات بالإدارة.

- إدارة بولاق وتشمل عمر سليمان المتميزة للغات.

تقسيم القطاعات للمدارس التجريبية للغات

- قطاع شمال الجيزة ويشمل شمال الجيزة والعجوزة والدقي والوراق بولاق الدكرور.

- قطاع جنوب الجيزة ويشمل جنوب الجيزة والعمرانية والهرم وبولاق الدكرور.

- قطاع الفردوس منطقة الفردوس، ويشمل مدارس منطقة الفردوس.

- قطاع الفردوس منظقة ابني بيتك، ويشمل مدارس منطقة ابني بيتك، وحدائق أكتوبر، ويضم هذا القطاع منطقة حدائق الأهرام والرماية كمربع سكني.

- قطاع الفردوس منطقة دهشور ويشمل مدارس منطقة دهشور.

- قطاع الفردوس أورسكوم ويشمل مدارس منطقة أوراسكوم.

- قطاع المتميز ويشمل مدارس غرب سويمد والحي المتميز.

- قطاع العاشر محور الكفراوي، ويشمل مدارس محور الكفراوي.

- قطاع العاشر، الحي السادس ويشمل مدارس منطقة السادس.

-قطاع العاشر، الحي العاشر ويشمل مدارس منطقة العاشر.

- قطاع أبناء الجيزة البراعم ويشمل مدارس ابني بيتك المنطقة السادسة ومنطقة أبناء الجيزة.

- قطاع الـ800 فدان، ويشمل منطقة الـ800 فدان ومدرسة الإمام محمد عبده.

- قطاع الشيخ زايد مدينة الشيخ زايد.

- قطاع أبو النمرس مركز ومدينة أبو النمرس.

- قطاع أوسيم مدينة ومركز أوسيم.

- قطاع كرداسة مدينة كرداسة.

- قطاع الحوامدية مدينة الحوامدية.

- قطاع البدرشين مركز ومدينة البدرشين.

- قطاع العياط مركز ومدينة العياط.

- قطاع منشأة القناطر، ويشمل وردان المنصورية.

- قطاع الصف مدينة الصف.

- قطاع أطفيح مركز ومدينة أطفيح.