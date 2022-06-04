إجراءات حكومية للتعامل مع 4355 موقفا عشوائيا وساحة انتظار بالمحافظات

اتخذت الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، عدة إجراءات بشأن مواقف سيارات نقل الركاب وساحات الانتظار بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المختصة من المرور وخلافه؛ من أجل خدمة أفضل للمواطن والقضاء على السلبيات، حيث يتم العمل على تطوير مواقف سيارات نقل الركاب بالمدن، حيث يتم تطوير المواقف والتصدى لأي مواقف عشوائية أو ساحات انتظار مخالفة، ومن حصيلة الإجراءات الجاري العمل على تطبيقها بالمدن من أجل إقامة مواقف مطورة بالتنسيق بين المحافظات والتنمية المحلية ما يلي:

- إجمالي عدد المواقف الرسمية بالمدن 739 موقفا.

- يتم تطوير 105 مواقف كما تم إحلال وتجديد 26 موقفا.

- إنشاء عدد 23 موقفا جديدا بالمحافظات.

المواقف العشوائية

- عدد المواقف العشوائية بالمدن 455 موقفا عشوائي بالمدن داخل المحافظات

- استخدام نظام الكاميرات والميكنة والكروت الممغنطة وتركيب كشافات ليد للإنارة.

- إنشاء بوابات حديدية وإلكترونية وتاندات وأسوار ورفع كفاءة مبانى وباكيات.

- إعادة تخطيط وإضافة خطوط جديدة والقيام بأعمال أسفلت ورصف وإنشاء وصيانة دورات مياه ومرافق.

3944 ساحة انتظار بالمدن

- إزالة 13 موقفا عشوائيا وتقنين 26 موقفا عشوائيا.

- إجمالى ساحات الإنتظار بالمدن 3944 ساحة.

- إزالة 4 ساحات عشوائية.

- إضافة 422 ساحة جديدة مخططة.

- تطوير 16 ساحة وإحلال وتجديد 39 ساحة.

إنشاء 152 موقف سيارات بالقرى

- العمل على تنفيذ 152 موقفا سيارات جديد في القرى ضمن مبادرة حياة كريمة.

- مخطط طرح المواقف وساحات الإنتظار التي تشهد أعمال تطوير كمشروع استثماري على القطاع الخاص، وذلك يتضمن أعمال الإدارة والتشغيل والتطوير ورفع الكفاءة والصيانة.

- العمل على إحكام الرقابة على المواقف وزيادة المتحصلات وتوفيرفرص العمل.

- التصدى لظاهرة المواقف العشوائية وإيجاد بدائل لها وعدم السماح بإعاقة حركة المرور بالشوارع والميادين.

- تنظيم خطوط سير سيارات السرفيس والنقل الجماعي والتشديد على الالتزام بتعريفة الركوب لمنع أى مخالفات أو استغلال للمواطنين.