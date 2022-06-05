حظك اليوم برج الأسد الأحد 5-6-2022 مهنيا وعاطفيا

الثقة الكبيرة التي يتمتع بها مولود برج الأسد وحبه لنفسه واعتزازه بها، يجعله دائما ملفتا للنظر وله جاذبية خاصة أينما وجد فتلك الصفة تنعكس عليه كثيرا وتستطيع أن تشعر بها بمجرد أن تراه، كما أنه شخص مبدع وعاطفي وكريم ومتفائل، كما أنه يمتلك شخصية قوية وواضحة، ويعرف ماذا يريد وماذا يقدّم.

صفات مواليد برج الأسد

مولود برج الأسد متحدث لبق ويمتلك قدرا كبيرا من الدبلوماسية في تصرفاته، ويتمتّع بحسٍ عالٍ من المسؤولية، كما أنه شخص قيادي يحب السيطرة ويمتاز بالشهامة والأخلاق كما أنه طموحٌ ومتسامح، هو أيضاً صديق مخلص ومحبب، ويحب تقديم يد العون والدعم لمن حوله ولأي شخص في حاجة إلى ذلك، وهو سخي كثيرا في المال بالنسبة له وسيلة للعيش الرغيد، ويحب أن ينفق على نفسه ويدلّلها، ومن صفاته أيضا أنه سريع البديهة، وقادر على اتخاذ القرارت بسرعة.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

يمنحك الفلك شعورا بالثقة على المستوى المهني، كما تنجح في فرض إرادتك في مجال عملك بشرط أن تنظم أفكارك وتتأنى في قراراتك، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

يتواجد القمر في برجك اليوم ما يجعلك تشعر بحب الآخرين لك وتكون قادرا على إثبات وجودك في أي مكان أو نشاط تتواجد فيه، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.