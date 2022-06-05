حظك اليوم برج العقرب الأحد 5-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج العقرب الغيرة الشديدة على من يحب لدرجة تصيبه بالانزعاج، ومن عيوبهم أيضا حب التملك فيحب التحكم في محبوبه ويقفل عليه الأبواب ولا يحب خروجه أو اختلاطه بالآخرين كأنه خلق له فقط، حيث أنهم يقبلون مُشاركة الأشخاص في حياتهم مع أحد آخر أبداً، كما يعرف عنهم الغموض وصعوبة توقع تصرفاتهم حيث أنهم لا يكشفون الكثير عن أنفسهم للآخرين؛ لتأمين الحماية لأنفُسهم ولحياتهم الخاصة فهم من الشخصيات الغامضة ويصعب كسر هذا الغموض والتسلل إلى حياتهم.

صفات مواليد برج العقرب

كما تجد مولود برج العقرب واثق بشدّة من نفسه لدرجة أنّه قد يبدو مغرور، كما أنه يحب الصدق ويكره الكذب ويحب الحياة كما أنه لا يتوقف عن التعرف على أشخاص جدد وتكوين صداقات جديدة، ومع ذلك فهو يحتاج لقضاء بعض الوقت لوحده مع أفكاره ليتمكن من تنظيم أمور حياته، ومن صفات مواليد هذا البرج العامة حبه لفصل الشتاء والأجواء الباردة والطقوس الليلية الهادئة. يحبّ تلّقي الهدايا.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

يتواجد القمر في وضع معاكس اليوم لذا عليك ألا تتجعل الأمور وحافظ على الدقة والعدل في تعاملاتك، وذلك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على المستوى العاطفي، يخبرهم بأن الوضع يكون جيدا اليوم، حيث تمدك الأفلاك برغبة في المغامرة، ومع ذلك لا يجب أن تترك مشاعرك تتحكم في تصرفاتك وتعقّل خاصة اليوم.