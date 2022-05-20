اعترافات صادمة.. أم تقتل طفلتها بعد مشاهدتها في «حفل جنس جماعي» بالجيزة

اعترافات صادمة أدلت بها ربة منزل من محافظة الجيزة، عن وقاعة قتلها ابنتها «روجينا»، 4 سنوات، بمعاونة كل من صديقتها وعشيقها وزوجته.

في البداية شاهدت الطفلة أمها في وضع مخل، وبدأت في تقليدها، فوضعتها داخل صندوق سيارة 6 ساعات، وعندما فتحت عليها ووجدتها على قيد الحياة تركتها يوما ونصف داخلها.

وعللت الأم قتل الطفلة بأنها شاهدتها وأصدقائها خلال «حفلات جنس جماعية»، وقيامها بتقليد بعض الحركات التي كانت تشاهدها، وخشيتهم افتضاح أمرهم فقرروا التخلص منها.

علاقات مريبة لأم و3 أصدقاء

وأكدت المتهمة الأولي «شيماء ع»، مقيمة بمحافظة الجيزة، أمام جهات التحقيق، أنها تربطها علاقة بالمتهم الثالث «محمد ف» وتقيم معه علاقات متعددة بمعرفة زوجته المتهمة الرابعة «كريمة س»، وأمامها بصحبة صديقتها المتهمة الثانية «هدى ا»، فضلا عن حفلات جنس جماعية إلا أن ابنتها كانت تشاهدها في مواضع مخلة فكانت تقوم بتقليد تلك الأفعال أمام بعض الأقارب والأشخاص، وهو ما جعلها وأصدقائها يفكرون في التخلص من الطفلة.

حبس الطفلة في صندوق سيارة حتى الموت

وذكرت أن شيطانهم دلهم على أن يضعوا الطفلة في صندوق سيارة إلى أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، والتخلص من الجثة بعدها، وبدأوا في تنفيذ الفكرة، وأغلقوا على الطفلة صندوق سيارة لمدة 6 ساعات، وعندما فتحوا الصندوق وجدوا الطفلة علي قيد الحياة، فأعادوا غلق الصندوق، وتركوها لمدة يوم ونصف، وعندما فتحوا الصندوق وجدوها جثة هامدة.

نقل الطفلة من الجيزة وإلقائها في الدقهلية

وأوضحت أنهم عندوا تأكدوا من وفاة الطفلة «روجينا» أخذتها في سيارة مسروقة مع باقي المتهمين وخرجوا بها من محافظة الجيزة إلى أن وصلوا بها إلي قرية «تلبنت» مركز أجا، وهناك ألقوها بجوار أحد المصارف المائية، وغادروا المكان، ظنا منها أن أمرهم لن يتم اكتشافها.

المتهمون يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات

وكشفت الأم، أنها وأصدقاؤها كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات عن طريق استدراج سائقيها، وكانت تجمعهم حفلات جنس جماعي، وهو ما تسبب في أن الطفلة بدأت في تقليديهم، وأنهم تخلصوا من الجثة عن طريق إحدى السيارات المسروقة.

العثور على جثة الطفلة

وكان أهالي قرية «تلبنت» مركز أجا قد عثروا على جثة طفلة ملقاة بجوار أحد المصارف الزراعية، وأبلغوا الشرطة، وتوصلت جهود فريق بحث جنائي بمديرية أمن الدقهلية إلي خيوط الحادث، وتمكنت من إلقاء القبض على المتهمين.