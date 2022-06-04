صلوات عشية سيامة 10 أساقفة بكاتدرائية العاصمة الإدارية

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، صلوات عشية سيامة عشرة من الأساقفة الجدد، وذلك في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 98 من الآباء المطارنة والأساقفة ووكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية، ومجمعي رهبان ديري القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، والقديس يحنس القصير بطريق العلمين، ومجامع كهنة وشعب الإيبارشيات التي سيسام لها الأساقفة اليوم.

وتضمن طقس السيامة الذي سيستكمل في القداس الإلهي صباح غدٍ، مرور موكب الآباء الرهبان المرشحين للأسقفية وسط الشعب للتعرف عليهم، وقراءة التعهد الأسقفي، ورشم ملابس الخدمة الأسقفية.

ثم قام قداسة البابا بالخطوة الأولى من سيامة الآباء الأساقفة الجدد والتي تقام كآخر الخطوات في صلاة العشية وتتم بقية السيامة أثناء القداس، وهو طقس المناداة، فدعا قداسته الرهبان بالأسماء والصفات الأسقفية الجديدة، وهم: الراهب القمص أرسانيوس الباخومي أسقفًا ورئيسًا لدير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو في أسوان باسم نيافة الأنبا أرسانيوس.

الراهب القمص ديسقورس البراموسي أسقفًا ورئيسًا لدير القديس يحنس القصير بطريق العلمين باسم نيافة الأنبا ديسقورس.

الراهب القمص إيسيذوروس الأنبا بيشوي أسقفًا لإيبارشية أسوان باسم نيافة الأنبا بيشوي.

الراهب القمص يعقوب الأنطوني أسقفًا لإيبارشية بني مزار والبهنسا باسم نيافة الأنبا إنيانوس.

الراهب القمص فيلوباتير السينائي أسقفًا لإيبارشية شبين القناطر باسم نيافة الأنبا نوفير.

الراهب القمص بيسنتي الأنبا بيشوي أسقفًا لإيبارشية أبنوب والفتح باسم نيافة الأنبا بيسنتي.

الراهب القمص إبيفانيوس المحرقي أسقفًا عامًّا لإيبارشية المحلة الكبرى باسم نيافة الأنبا إغناطيوس.

الراهب القمص توماس التوماسي أسقفًا عامًّا لمساعدة نيافة الأنبا ساويرس أسقف ديري الأنبا توماس ومار بقطر باسم نيافة الأنبا توماس.

الراهب القمص أرشيليدس الأنطوني أسقفًا عامًّا بمقر الرئاسة الكنسية في تورنتو بكندا باسم نيافة الأنبا أرشيليدس.

الراهب القمص جبرائيل الأنبا بولا أسقفًا عامًّا بمقر الرئاسة الكنسية في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية باسم نيافة الأنبا جيبرييل.