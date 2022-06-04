إصابة شابين في مشاجرة بينهما بسوهاج: «ضربوا بعض والأهالي بلغت عنهم»

تطورت خلافات بين شابين بمركز المراغة في محافظة سوهاج لمشاجرة بينهما، دفعت أحدهما لإصابة الآخر بسلاح أبيض «سكين»، ليُنقل إثر ذلك لمستشفى المراغة المركزي لإسعافه، بينما أصيب الآخر بكسر بالفك والأنف والقدم.

مشاجرة بين شخصين

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة المراغة بمحافظة، بورود بلاغ من الأهالي باندلاع مشاجرة ووقع مصابين اثنين.

وعلى الفور تم الإنتقال لموقع الحادث، وتبين أن المشاجرة وقعت بين كل من «السيد م أ»، 27 عاما، عامل، مصاب بجرح بالصدر من الناحية اليسرى، وفقا للتقرير الطبي المبدئى للحالة، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، و«أحمد ا أ ح»، 28 عاما، سائق، مصاب بكسر بالفك والأنف والقدم، وفقا للتقرير الطبي المبدئى للحالة، ونُقل لمستشفى سوهاج العام.

ضبط طرفي المشاجرة

تبين أن الطرفين يقيمان بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، وبسؤالهما أفاد الطرف الأول باتهامه للطرف الثاني بالتعدي عليه وإحداث إصابته بسلاح أبيض كان بحوزته، فيما أكد الطرف الثاني مضمون ما تقدم، وأضاف بإصابته لسقوطه أرضاً لقيامه بالركض خوفاً من الأهالي، وضُبط بحوزته سلاح أبيض «سكين»، وأرجع سبب المشاجرة إلى خلافات بينهما.

وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحريز السلاح المستخدم.