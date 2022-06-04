عميد معهد القلب السابق بعد إصابته بوعكة صحية: باب النجار مخلع

أعلن الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن إصابته بوعكة صحية، قائلاً: «رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ نجوت بفضل الله ثم رصيدي من رضا المرحومة الوالدة ودعوات الغلابة نجوت من وعكة قلبية حادة».

وعكة صحية لجمال شعبان

وأضاف «شعبان» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»: «يبدو أن باب النجار مخلع جدا ويبدو أن طباخ السم لازم يذوقه ويبدو أن طبيب القلب لازم يستشعر وجع القلب ويبدو أن القسطرة كأس دوارة وكل نفس ذائقة».

ووجه الشكر لابنته آلاء: «آلاء التي أسعفتني وصممت علي نقلي للمستشفي شكرا لخبراء قسطرة القلب للخبيرين بروف ياسر السعدني وبروف هشام السمنجي وبروف محمد عبد الحكيم مايسترو العناية المركزة ودكتور حمدي والفريق الإداري والتمريضي أم مسعد وأم ياسين وأم مروان والأستاذين النجار وعبد الراضي ومس فاطمة وكل فريق مستشفى الرسالة التخصصي».

جمال شعبان يطلب الدعاء له

وطالب الجميع بالدعاء: «يا أصدقائي دعواتكم ما زال في العمر بقية للعطاء والطبطبة وزراعة الورود ونشر رسالةً الحب والخير والجمال».