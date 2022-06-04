أسعار الذهب اليوم في مصر.. استقرار بسبب الإجازة

في ظل التذبذب الواضح في الأسواق العالمية ما بين ارتفاع وانخفاض المعدن الأصفر، تزداد عمليات البحث على مدار اليوم، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، التي تتأثر بشكل مباشر بسعر البورصات العالمية، ويهتم الكثير من فئة الشباب المقبلين على الزواج بمعرفة سعر الذهب حتى يمكنهم تحديد الميزانية المناسبة لشراء الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفي إطار حرص بوابة «الوطن» على الإجابة عن التساؤلات التي يطرحها المواطنين، نعرض في التقرير التالي، أسعار الذهب اليوم في مصر في نهاية التعاملات المسائية في البورصات العالمية، والتي شهدت استقرار جميع الأعيرة خلال اليوم السبت بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية والبنوك، وبالأخص سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية في مصر، والتي جاءت كالتالي:

سعر الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 للبيع نحو 1003 جنيهات، و1007 جنيهات للشراء، بينما وصل عيار 24 للبيع اليوم نحو 1146 جنيهًا، و1151 للشراء، في حين كان سعر جرام عيار 18 اليوم في محلات الصاغة نحو 860 جنيهًا للبيع، و863 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في التعاملات المسائية اليوم السبت نحو 8024 جنيهًا للشراء و8056 جنيهًا للبيع، وبلغ سعر الكيلو الذهب نحو 1.146.286 جنيهًا للبيع، و1.150.857 جنيهًا للشراء.

يذكر أن أسعار الذهب في مصر تراجعت في نهاية معاملات أمس الجمعة بنحو 3 جنيهات، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى ألف و3 جنيهات، بعدما سجل أمس 1010 جنيهات.

أسعار الذهب في أسواق المال

واختلف سعر التداول للأعيرة المختلفة للذهب في سوق المال، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 970.93 جنيه بما يعادل 52.12 دولار، وعيار 24 سجل نحو 1110 جنيهات بما يعادل 59.56 دولار، وعيار 18 نحو 832.22 جنيه بما يعادل 44.67 دولار، والجنيه الذهب وصل إلى 7,767 جنيه بما يعادل 416.93 دولار، وكيلو الذهب سجل نحو 1.109.604 جنيه بما يعادل 59.559 دولار.