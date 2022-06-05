افتتاح الدورة التدريبية لاستخدامات التقنيات النووية في الدارسات الأثرية

افتتح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتورة هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، والدكتور ضو مصباح رئيس قسم البحوث العلمية بالهيئة العربية للطاقة الذرية، والدكتور عبد الفتاح هلال نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق والمنسق المحلي، الدورة التدريبية المتقدمة عن «استخدامات التقنيات النووية في الدارسات الأثرية»، التي ستعقد في الفترة من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل بمقر هيئة الطاقة الذرية بمدينة نصر.

يحاضر في الدورة التدريبية نخبة من أساتذة الجامعات وعلماء وخبراء الآثار

وقالت هيئة الطاقة الذرية في بيان إنه سوف يحاضر في هذه الدورة التدريبية نخبة من أساتذة الجامعات والهيئة وعلماء وخبراء الآثار من وزارة الأثار المصرية وكلية الآثار بجامعة القاهرة، لافتًا إلى أنه سيحضر هذه الدورة التدريبية عدد 20 متدربًا من 6 دول عربية وهي السعودية والعراق ولبنان وتونس والسودان وموريتانيا بالإضافة إلى مصر.

محاضرات اليوم الأول تشمل عن النظائر المشعة

أشارت هيئة الطاقة الذرية إلى أن محاضرات اليوم الأول ستشمل محاضرة عن النظائر المشعة والعناصر وطرق التحليل في مجال الآثار يلقيها الدكتور عبد الفتاح هلال المنسق المحلي للدورة، ويليها محاضرة عن الدراسات الأنثروبولوجية تلقيها الدكتورة سامية المرغني من وزارة الآثار المصرية، ومحاضرة عن التلف البيولوجي تلقيها الدكتورة داليا المليجي من وزارة الآثار المصرية، وبعدها محاضرة عن الطرق الحديثة للتوثيق والحفاظ على التراث المعماري والعمراني يلقيها الدكتور شريف الجوهري أستاذ العمارة البيئية بالهيئة.

استخدام التقنيات النووية في مجالات الآثار

قال الدكتور ضو مصباح رئيس قسم البحوث العلمية بالهيئة العربية للطاقة الذرية في تصريحات صحفية إن الهيئة العربية للطاقة الذرية تنظم هذه الدورة المتخصصة بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية بهدف إعداد كوادر علمية وبحثية في الدول العربية في مجالات استخدام التقنيات النووية في مجالات الآثار المختلفة، وتشمل الدورة التعرف على أحدث الطرق الحديثة المستخدمة في أنواع ترميم الآثار، وكذلك الاختبارات التحليلية اللااتلافية المستخدمة في تحليل المواد وحفظ وترميم الأنواع والقطع الاثرية المختلفة متضمنة: الفخاريات، الخزفيات، البرديات، المومياوات، المسكوكات المعدنية، اللوحات والمخطوطات وغيرها باستخدام التقنيات النووية.