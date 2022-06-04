الطاقة الذرية تنظم دورة في استخدامات التقنيات النووية في الدارسات الأثرية

تنظم هيئة الطاقة الذرية المصرية برئاسة الدكتور عمرو الحاج والهيئة العربية للطاقة الذرية بتونس برئاسة مديرها التنفيذي الدكتورسالم حامدي، دورة تدريبية متقدمة عن «استخدامات التقنيات النووية في الدارسات الأثرية» وذلك في الفترة من 5 الي 9 من شهر يونيو الجاري 2022 بمقر هيئة الطاقة الذرية بمدينة نصر.

المشاركون في الدورة

قالت هيئة الطاقة الذرية في بيان انة وسيفتتح الدورة الدكتورعمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ، والدكتورهداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، ومن الهيئة العربية للطاقة الذرية الدكتور ضو مصباح رئيس قسم البحوث العلمية بالهيئة العربية للطاقة الذرية، و الدكتور عبد الفتاح هلال نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق والمنسق المحلي للدورة التدريبية.

وكشفت هيئة الطاقة الذرية انة سوف يحاضر في هذه الدورة التدريبية نخبة منأساتذة الجامعات والهيئة وعلماء وخبراء الآثار من وزارة الأثار المصرية وكلية الآثار بجامعة القاهرة.

الدول العربية تذخر بفنون أثرية وآثار تمتد لحقب تاريخية

قال الدكتور عبد الفتاح هلال المنسق المحلي للدورة التدريبية بأن الدول العربية تذخر بفنون أثرية وأثار تمتد لحقب تاريخية مختلفة ولها ارث حضاري على المستويين الاقليمي والعالمي، مما يحتم علينا أن نعمل على تطبيق طرق التحليل اللاإتلافية لدراسة الآثار بمختلف أنواعها لمعرفة العمر والتركيب والتماذج بين الحضارات في تلك العصوروكذلك التعرف على أحدث التقنيات الحديثة في ترميم الآثار والطرق الحديثة في نقل الموميات الملكية وغيرها من التقنيات المستخدمة في هذا المجال.

التعرف على أحدث الطرق الحديثة المستخدمة في ترميم الآثار

قال الدكتور ضو مصباح رئيس قسم البحوث العلمية بالهيئة العربية للطاقة الذرية بأن هذه الدورة تهدف إلى إعداد الكوادرالعلمية والبحثية في الدول العربية العاملة في مجالات التقنيات النووية أو العلوم الأثرية والتعرف على أحدث الطرق الحديثة المستخدمة في أنواع ترميم الآثار وكذلك الاختبارات التحليلية اللااتلافية المستخدمة في تحليل المواد وحفظ وترميم الأنواع والقطع الاثرية المختلفة متضمنة: الفخاريات، الخزفيات، البرديات، المومياوات، المسكوكات المعدنية، اللوحات والمخطوطات وغيرها باستخدام التقنيات النووية .

ويضم البرنامج التدريبي عدد 20 متدرباً من 6 دول عربية وهي السعودية والعراق ولبنان وتونس والسودان وموريتانيا، إضافة إلى مصر.