طقس اليوم في البحيرة.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 34 درجة

تشهد محافظة البحيرة، اليوم الأحد، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، فيما تكونت شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية بنطاق مدن ومراكز المحافظة في الساعات الأولى من الصباح.

درجات الحرارة وحالة البحر المتوسط

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأحد شديد الحرارة نهاراً، حارا على السواحل الشمالية، معتدلا ليلاً على الأنحاء كافة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غداً يشهد نشاطا للرياح أحياناً، وطقسا مشمسا، ويكون الطقس غائم جزئياً على السواحل الشمالية.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم 34 درجة مئوية للعظمى، و22 مئوية للصغرى.

درجات الحرارة في المحافظات

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في محافظات الجمهورية، اليوم الأحد، سجلت القاهرة 36 و23 درجة، والإسكندرية 29 و22، ومطروح 28 و20، وسوهاج 39 و25، وفي قنا 41 و25، وأسوان 42 و26، وذلك لدرجتي الحرارة الكبرى والصغرى على التوالي، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بعدم النزول أثناء الظهيرة لعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة.