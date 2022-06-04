طقس اليوم في البحيرة.. ارتفاع درجة الحرارة نهارا والصغرى 20 مئوية

تشهد محافظة البحيرة، اليوم السبت، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، وسط تحذيرات للمواطنين بعدم النزول وقت الظهيرة تجنباً لأشعة الشمس المباشرة، فيما شهدت الطرق الرئيسية تكون الشبورة المائية الكثيفة، لاسيما في الساعات الأولى من الصباح.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم السبت حارا نهاراً على كل الأنحاء، معتدل ليلاً، لطيف على السواحل الشمالية، مشيرة إلى أن غداً يشهد شبورة ونشاط للرياح أحياناً، وطقسا مشمسا، فيما يكون الطقس غائم جزئياً على السواحل الشمالية.

حالة البحر المتوسط

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 30 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 20.

درجات الحرارة في المحافظات

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما تزداد درجة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضح الهيئة في بيان لها، أن الطقس سيكون معتدلا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيفا على السواحل الشمالية.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في محافظات الجمهورية اليوم، سجلت القاهرة العظمى 35 و22، والإسكندرية 30 و21، ومطروح 28 و20، وسوهاج 38 و25، وقنا 39 و25، وأسوان 42 و26، وذلك للعظمى والصغرى على التوالي.