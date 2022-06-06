بعد 35 عاما في الخدمة.. تكريم أكبر مهندسي الإدارات المحلية بالإسماعيلية

كرمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين في محافظة الإسماعيلية المهندس سمير طلبة جراد لبلوغه سن المعاش بعد سنوات عديدة قضاها في الحكم المحلي.

وأقام مركز ومدينة القصاصين بالإسماعيلية برئاسة مدحت عباس حفل تكريم للمهندس سمير جراد سكرتير مجلس المدينة لبلوغه سن المعاش بحضور القيادات التنفيذية ورؤساء القري.

«جراد» تقلد العديد من المناصب

وتقلد المهندس سمير جراد العديد من المناصب في مركز القصاصين خلال الفترة الأخيرة، كان أهمها رئيس قرية الشروق ورئيس قرية أم عزام ورئيس قرية الوادي الأخضر إلي أن تقلد منصب سكرتير مجلس مدينة القصاصين.

كما تقلد «جراد» العديد من المناصب كرئيس للإدارات الهندسية في بعض المراكز والمدن كمركز مدينة الإسماعيلية ومركز ومدينة أبوصوير ومسؤولاً للتخطيط فيهما.

رئيس القصاصين: خبرة نفتقدها

وقال المحاسب مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين إن المهندس سمير جراد كان أحد أعمدة المركز الأساسية وكان يتم الإعتماد عليه بشكل كبير في مهام كبيرة.

وقال «عباس» خلال كلمته في حفل التكريم إن «بلوغه سن المعاش هو بداية حياته الحقيقة وسط أسرته لما تحمله من أعباء كبيرة علي مدار السنوات الماضية استلزمت منه العمل ليل نهار وهو كان أفضل مثال علي تأدية عمله علي أكمل وجه».

«جراد»: لم أبخل بساعة عمل لمساعدة المواطنين

وقال المهندس سمير جراد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه بدأ عمله في الحكم المحلي منذ أكثر من 35 عام وتنقل بين عدد من الإدارات في المراكز والقري المختلفة وهو مأكسبه خبرة في التعامل مع الازمات.

وتابع انه منذ عام 2012 وتقلد عدة مناصب كرئيس لقري في مركز القصاصين إلي أن تولي مسؤولية سكرتير مجلس المدينة خلال الستوات الماضية حاول خلالها العمل علي تلبية مطالب المواطنين.

وأكد أن العمل في الحكم المحلي يعتبر من أصعب وأشق الوظائف في مصر في الفترة الأخيرة بالتزامن مع المشروعات المتعددة التي يتم انشائها وإعادة هيكلة نظام العمل في الفترة الأخيرة.

وقدم عدد من زملاء المهندس «جراد» هدية تذكارية له تعبيراً عن الحب بعد بلغوه سن المعاش.