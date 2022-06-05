وزير صحة زيمبابوي: يجب أن يتعلم الأفارقة من خبرة مصر في التعامل مع الأمراض

قال الدكتور كونستانتينو شوينجا نائب رئيس زيمبابوي ووزير الصحة، إنّ أفريقيا في حاجة إلى مساندة لبناء القطاع الصحة فيها، إذ تعلمت درسا من جائحة كورونا التي واجهها العالم، مشيرًا إلى أنّها عانت من نقص إتاحة الخدمات فيما يخص الإقامة والنقل وكل أشكال الخدمات.

وأضاف «شوينجا»، في كلمته خلال فعاليات الجلسة الحوارية بافتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي: «بالنسبة لكل الدول المتقدمة، فقد حصلت على هذه الإمكانيات، وها نحن وقفنا أمام جائحة كورونا وتأثرنا في النقاط الحيوية التي من الصعوبة أن نوفرها في هذه الأزمة وذهبت الخدمات والأموال إلى الدول المتقدمة».

خبرة مصر في التعامل مع الأمراض

وتابع نائب رئيس زيمبابوي ووزير الصحة: «نحتاج إلى مساعدة الخبراء الأفارقة الذين ذهبوا إلى الدول المتقدمة، والتعامل مع الأوضاع التي تؤثر على شعوبنا من ناحية الأمور الصحية، ونحتاج إلى خبرة مصر للتعامل مع الأمراض ومعالجة الإشكاليات».

وأكد: «يجب أن يكون لدينا الاكتفاء الذاتي في كل شيء نقوم به، وبخاصة الدواء، وإذا استطعنا صناعة أدويتنا ولقاحاتنا، عندها سنكون قد حققنا نجاحا كبيرا، ونحتاج إلى تحسين العمر المتوقع للإنسان الأفريقي».

تطوير اللقاحات

وشدد، على أنّ بلاده تود أن يكون لها شراكات تجارية مع مصر في المجالات الدوائية لمواجهة التحديات، حينئذ ستتمكن بلاده مع الوضع الإقليمي وعبر المحيطات ورد المساعدة لمن يقدمون المساعدة: «سنكون قادرين على تطوير أي لقاح وإيجاد أي دواء قد يظهر في أي وقت».